Найуспішніший дебют у кіно: мультфільм "Думками навиворіт 2" побив рекорди касових зборів

Анімаційний фільм "Думками навиворіт 2" від студії Pixar встановив новий рекорд касових зборів. За перші вихідні після прем'єри стрічка зібрала приблизно 295 мільйонів доларів у всьому світі.

Цей успіх перевищив очікування аналітиків і підтвердив велику популярність продовження відомого анімаційного фільму. Успіх фільму підтверджує майстерність Pixar у створенні анімаційних шедеврів, що знаходять відгук у серцях глядачів різного віку.

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"Думками навиворіт 2" побив рекорди касових зборів

Мультфільм від Walt Disney Pictures та Pixar за перший вікенд зібрав 155 мільйонів доларів у США і 295 мільйонів доларів у світовому прокаті. За даними кінокомпанії Disney, цей мультфільм став найуспішнішим у світовому прокаті за всю історію анімаційних фільмів.

У Північній Америці продажі квитків досягли виняткових результатів. Цей показник дозволив мультфільму випередити "Дюну: Частину другу", яка раніше займала позицію лідера за касовими зборами на перших вихідних прокату цього року.

Мультфільм не тільки затьмарив конкурентів, але й встановив новий стандарт для успішного старту в кінотеатрах.

Про що мультфільм "Думками навиворіт 2"

"Думками навиворіт 2" – перший сиквел до оскароносного мультфільму 2015 року, який зосереджувався на емоціях молодої дівчини Райлі. Перший фільм отримав визнання критиків та глядачів за свій унікальний підхід до зображення внутрішнього світу людини через персонажів, які втілюють різні емоції.

У першій частині мультфільму основна увага приділялася таким почуттям, як радість, страх, гнів, огиду і сум. Ці емоції грали головну роль у житті Райлі, допомагаючи їй адаптуватися до нових ситуацій і долати труднощі. Глядачі побачили, як емоції взаємодіють одна з одною та впливають на поведінку і рішення дівчини.

"Думками навиворіт 2": дивіться онлайн трейлер мультфільму

У другій частині "Думками навиворіт 2" акцент зміщується на нові емоції, такі як заздрість і тривога.

Цікаво, що мультфільм став пізнавальним не лише для дітей, а й для дорослих, які працюють над своїм ментальним станом та емоційним інтелектом.