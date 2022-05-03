"Дуже скріпило": акторка Марина Мазепа про стосунки з коханим під час війни в Україні

Голлівудська акторка Марина Мазепа, яка має українське коріння, зізналася, що її коханий Тед Дханік – її найбільша підтримка. А співпереживання через війну в Україні лише зміцнили їхні стосунки.

Стосунки Марини Мазепи та її хлопця, американського підприємця Теда Дханіка, стали ще гармонійнішими. Акторка визнала: коханий розуміє й приймає її різною, навіть у пригніченому психологічному стані унаслідок новин про війну в Україні. Про це 24 каналу повідомила команда проєкту про відомих українців "ДеЯк".

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Голлівудська акторка Марина Мазепа про стосунки з коханим під час війни

Він звик бачити Марину, яка весела, радісна, що б не відбувалося, як би сумно не було. Зараз же це глибоко поранена лебідка Марина, яку доводиться довго розуміти й чути,

– розповіла зірка журналістці Іванні Підборській для ютюб-каналу "ДеЯк".

Марина також почала краще розуміти Теда: "Він у мене теж має дуже багато стресу через свою компанію, через бізнеси. Іноді я просто бачила, який стан може бути в нього. Просто варений овоч. До цього я такого не відчувала. І я навіть говорю: "Знаєш, я тепер розумію тебе, коханий". Мені здається, (це, – Кіно 24) дуже скріпило. Тому що, слава Богу, мене розуміють. Мені пощастило".

За словами Марини, зараз Тед, з яким вона у стосунках вже майже 5 років, – її чи не найбільша підтримка. Він також читає новини, які стосуються війни в Україні, та допомагає українцям фінансово та інформаційно.

Я дуже йому вдячна. Він іноді навіть новини читав швидше, ніж я, передавав мені. Він ходив на кожен мітинг, у LA (Лос-Анджелесі, – Кіно 24), який проходив. Він одразу став учасником #StandWithUkraine ком’юніті. Також допоміг мені зі збором грошей. І всі ідеї, які у мене з'являлися, він дуже підтримував мене й підтримує. Дійсно, без його підтримки мені було б, напевно, набагато гірше,

— поділилася Марина.

Що відомо про Теда Дханіка та Марину Мазепу

Тед Дханік – американський підприємець, засновник технологічної компанії Engage: BDR, що стала відомою в 2017 році в Австралії. Він також причетний до Myspace, де був віцепрезидентом відділу і багато працював, щоб запустити компанію на початках.

Марина Мазепа — голлівудська акторка, яка народилася в Конотопі, що на Сумщині. Знімалася у фільмах "Нечестиві", "Оселя зла", а зараз працює над новим серіалом-приквелом до "Джона Віка".

Окрім акторської майстерності, Марина – професійна танцівниця. Чотири рази брала участь у міжнародних шоу талантів: "Танцюють всі", де увійшла в п’ятірку кращих (Україна) та стала чвертьфіналісткою (США). А також "Франція має талант" та "Америка має талант", де увійшла в 10 найкращих і стала півфіналісткою відповідно.

Нещодавно в інтерв’ю "ДеЯк" (проєкт про відомих та успішних українців, що живуть за кордоном, – Кіно 24) зізналася, що може бути далекою родичкою гетьмана Івана Мазепи.