Яскраве перезавантаження чи повний провал: чи варто дивитись фільм "Дуже страшне кіно 6"

У червні 2026 року відбулася прем'єра фільму "Дуже страшне кіно 6". Це перезапуск культової франшизи, на який із нетерпінням чекали її прихильники.

Після перегляду глядачі вже встигли сформувати власну думку про стрічку, зокрема й оглядачі YouTube-каналу "Кінопил". У матеріалі 24 Каналу ми розповімо про головні переваги та недоліки фільму.

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Про що сюжет та хто зіграв ролі у фільмі "Дуже страшне кіно 6"?

"Дуже страшне кіно 6" – американська пародійна комедія режисера Майкла Тіддеса, створена за сценарієм братів Марлона, Шона та Кіннена Айворі Вейнсів у співавторстві з Ріком Альваресом. Стрічка стала перезапуском популярної франшизи, яка традиційно висміює культові фільми жахів.

У березні вийшов перший трейлер, який показав, що улюблені герої, на повернення яких із нетерпінням чекали шанувальники, знову опиняться в центрі справжнього хаосу. Цього разу автори пародіюють такі відомі стрічки, як "Субстанція", "Зброя", "Грішники" та інші.

"Дуже страшне кіно 6": дивіться онлайн трейлер фільму

За словами творців, до фільму увійшло все, що органічно вписувалося в характери персонажів і загальну атмосферу франшизи. Події розгортаються через 26 років після втечі героїв від усім відомого маніяка в масці. Улюблена четвірка знову стає його мішенню, а цього разу об'єктом пародій і жартів не залишиться жоден популярний горор.

Чи варто дивитись фільм "Дуже страшне кіно 6"?

Багато шанувальників уже встигли переглянути стрічку та скласти про неї власне враження. Однак якщо ви досі не бачили "Дуже страшне кіно 6" і вагаєтеся, чи варто витрачати на нього свій час, то на YouTube-каналі "Кінопил" вже опублікували огляд, у якому відверто розповіли про переваги та недоліки фільму.

Зокрема, серед плюсів оглядачі відзначають якісну візуальну складову: декорації, костюми, освітлення та загалом високий рівень виробництва. На їхню думку, у стрічці добре помітний значний бюджет. Крім того, творці повернули знайомих персонажів, щоб подарувати шанувальникам відчуття ностальгії, і з цим завданням вони впоралися.

Огляд фільму "Дуже страшне кіно 6": дивіться відео онлайн

Та за словами оглядачів, недоліків у фільмі значно більше. Вони критикують постійні відсилання до попередніх частин. На їхню думку, це робить стрічку менш цікавою, адже глядачі очікували не лише знайомих жартів, а й нових ідей. Також фільм розкритикували за слабкий сценарій, хаотичний сюжет і брак логіки.

Розчарував і гумор. За словами критиків, стрічці бракує зухвалості, абсурдності та сміливості, які свого часу зробили перші частини франшизи по-справжньому легендарними. Тож для них "Дуже страшне кіно 6" стало красивою обгорткою, якій не вистачило оригінальності та комедійного запалу.

Якщо ви ще не бачили фільм, варто переглянути його самостійно та скласти власну думку. Адже ваше враження може суттєво відрізнятися від оцінок критиків і глядачів.