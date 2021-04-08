Чорний Адам готовий, – Двейн Джонсон приголомшив знімком перед зйомками фільму

Голлівудський актор Двейн Джонсон повністю готовий до зйомок супергеройського фільму "Чорний Адам". Перед стартом проєкту американець провів не одну годину у спортивному залі та приголомшив прихильників результатом тренувань.

Нове фото Двейна Джонсона

На кадрі Двейн Джонсон показав, як за кілька тижнів наростив м'язи у спортзалі. І результат тренувань актора може тільки приголомшити! Водночас ніхто з підписників не сумнівається, що супергерой Чорний Адам у виконанні Двейна Джонсона таки зможе нажахати його суперників по стрічці і внести корективи в історію фільмів DC Comics.

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"Чорний Адам готовий… Це завжди робота, яку ми непомітно виконуємо, коли ніхто не бачить, але саме вона і змінює всю гру", – написав Двейн Джонсон про свої тренування.

"Чорний Адам": що відомо про фільм

Раніше Двейн Джонсон зробив гучний анонс фільму "Чорний Адам". У мережі актор розповів історію свого персонажа. Зокрема, відомо, що 5 тисяч років Чорний Адам був ув'язнений і скований, тому символічно на новому фото він постав із ланцюгом у руці. Та звільнившись, головний герой фільму пообіцяв, що його вже ніхто не зупинить.

Відомо, що Чорний Адам буде антигероєм, протистояти якому буде Товариство справедливості Америки – організація, яка утворилась задовго до Ліги справедливості. Очолить їх доктор Фейт, якого зіграє Пірс Броснан. Прем'єра стрічки відбудеться у 2022 році, про що оголосив Двейн Джонсон, опублікувавши перший тизер.

Руйнівна і нестримна глобальна сила повідомлення від тої самої людини в чорному. "Чорний Адам" вийде 29 липня 2022 року. Ієрархія влади у Всесвіті DC скоро зміниться,

– заінтригував Двейн Джонсон.

Головні ролі у стрічці "Чорний Адам" отримали: