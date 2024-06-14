Двейн Джонсон травмувався на зйомках фільму, де зіграє з абсолютним чемпіоном Усиком

Голлівудська зірка Двейн Джонсон, якого більшість шанувальників знають під псевдонімом Скеля, повідомив своїм прихильникам, що йому доведеться пройти МРТ. Це оголошення він зробив у зв'язку з отриманою травмою ліктя, яку актор зазнав під час зйомок нового фільму "Розгромна машина".

У цьому проєкті Джонсон зіграє з українським чемпіоном Олександром Усиком. Травма виявилася досить серйозною. З нашого матеріалу ви дізнаєтеся, що сталося і які наслідки очікують Скелю.

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Двейн Джонсон травмувався на зйомках фільму: подробиці

Він показав шанувальникам свій травмований лікоть, зазначивши, що в ньому накопичилася рідина, і жартома порівняв набряк із динею.

Ви тільки погляньте. Схоже, мені в лікоть встромили канталупу (різновид дині, – Кіно 24). Сьогодні мене добряче побили на наших сценах. Можливо, є пошкодження м'яких тканин. Там багато рідини, яку я маю видалити перед МРТ. Але болить відчутно,

– поділився Джонсон.

Актор пригадав слова свого батька, який казав: "День без болю – як день без сонця." Він також перелічив усі свої травми, яких було чимало, так само як і операцій.

Скеля звернувся до своїх підписників за порадою щодо ліків, які можуть допомогти швидше відновитися.

Що відомо про фільм "Розгромна машина"

У фільмі "Розгромна машина" Джонсон зіграє колишнього бійця UFC Марка Керра, а Олександр Усик виконає роль українського бійця ММА Ігоря Вовчанчина.

Усик зіграє роль Ігоря Вовчанчина – справжню українську легенду ММА, який провів легендарні поєдинки під час екстремальної епохи змішаних бойових мистецтв та один історичний поєдинок проти Марка Керра. Маю величезну повагу до Олександра Усика і маю честь розділити з ним ринг. Він розіб'є мені щелепу наступного тижня,

– написав раніше Двейн.

Актор також висловив українському боксеру свою глибоку повагу та зазначив, що для нього велика честь поділити з ним кіношний ринг. Джонсон підкреслив, що Олександр Усик не лише видатний спортсмен, але й справжній чемпіон, чия майстерність та бойовий дух заслуговують на визнання.

Він додав, що спільна робота над фільмом "Розгромна машина" є для нього особливою можливістю, і він з нетерпінням чекає на зйомки з таким талановитим і легендарним бійцем.