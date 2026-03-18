Вийшов трейлер довгоочікуваного фільму "Дюна 3": коли прем'єра стрічки

Світ побачив перший трейлер фільму "Дюна: Частина третя". Це одна із найочікуваніших прем'єр 2026 року.

Відео опублікували на YouTube-каналі Warner Bros.

Коли відбудеться прем'єра фільму "Дюна: Частина третя"?

Прем'єра третьої частини фільму "Дюна" запланована на 18 грудня 2026 року. Відомо, що ця стрічка стане завершальною у трилогії Дені Вільнева.

Події фільму розгортаються через 17 років після попередньої частини та зосереджуються на періоді, коли Пол Атрейдес стає імператором.

Очікується, що третя частина буде більш насиченою екшеном і стане фіналом історії, попри те, що цикл "Хроніки Дюни" письменника Френка Герберта налічує шість романів.

Хто зіграє ролі у 3 частині "Дюни"?

У головних ролях глядачі знову побачать Тімоті Шаламе, який у 2026 році був номінований на премію Оскар, але не здобув перемоги. Нагороду отримав Майкл Б. Джордан за роль у фільмі "Грішники".

Також у стрічці знімуться Зендея, Джош Бролін, Ребекка Фергюсон, Флоренс П'ю та Хав'єр Бардем. Крім того, у "Дюні" вперше з'явиться Роберт Паттінсон – він виконає роль лиходія Скайтейла.

Також до акторського складу приєдналася Анна Тейлор-Джой. Глядачі знову побачать і Дункана Айдахо, якого зіграє Джейсон Момоа, попри те, що його персонаж загинув у попередніх частинах.