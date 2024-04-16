Найкасовіший фільм 2024 року "Дюна: Частина друга" вийшов на українських стримінгах: де дивитись

16-го квітня 2024-го на MEGOGO одночасно зі світом відбулася діджитал прем’єра продовження науково-фантастичної історії Дені Вільньова — "Дюна: Частина друга" від Warner Bros. і Legendary Pictures. Фільм доступний на MEGOGO з офіційною українською аудіодоріжкою та в оригіналі.

Перша частина саги отримала 6 перемог премії Оскар-2022. А її продовження зібрало ще більш зірковий каст та легендарну творчу команду. Тож "Дюна: Частина друга" ставить для світу високу кінематографічну планку.

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"Дюна: Частина друга": де дивитись стрічку

Продовження бестселера розповість про міфічну подорож Пола Атріда від юного хлопця до лідера. Після об'єднання з Чані та фріменами він стає на стежку війни, яка має привести його до помсти.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

Зіткнувшись із вибором між любов'ю всього життя і долею всесвіту, Пол намагається запобігти жахливому майбутньому, яке може передбачити тільки він.

Картина знята за культовою серією романів Френка Герберта. Перша частина книги ексклюзивно доступна в аудіоформаті в мобільному застосунку MEGOGO. А обидві частини "Дюни" у кіноформаті чекають за посиланням.

"Дюна 1" підкорила серця глядачів: про що фільм

Пол Атрід – обдарований хлопець, якого очікують великі справи, але їх досягти буде нелегко. Він вирушає на найнебезпечнішу планету у Всесвіті, щоб врятувати майбутнє своєї родини та свого народу.

"Дюна 1": дивіться онлайн трейлер фільму

Ворожі сили збираються у боротьбу за найцінніший і найрідкісніший ресурс – речовину, яка може розкрити найбільший потенціал людства. Виживуть лише ті, хто зможе перемогти свої власні страхи.