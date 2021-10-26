"Дюна" очолила рейтинг прокату у США, але не обігнала "Загін самогубців" на HBO Max

Стрічка канадського режисера Дені Вільньова " Дюна" – одна з найочікуваніших прем'єр цього року. Світова прем'єра картини відбулась 22 жовтня 2021 року у гібридному форматі. На стримінговій платформі HBO Max стрічку показали за день раніше. Який результат таких експериментів – читайте на Кіно 24.

Як повідомили The Hollywood Reporter лише за минулу п'ятницю "Дюна" заробила в домашньому прокаті 17,5 мільйонів та очолила бокс-офіс у США. Фільму пророкували касові збори приблизно у 35 мільйонів за перший вікенд, але картина зібрала понад 40 мільйонів доларів.

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Світові прокатні збори епічної стрічки на сьогодні становлять 220, 7 мільйона доларів, при тому, що бюджет картини сягає лише 165 мільйонів.

Раніше режисер картини Дені Вільньов критикував рішення кінокомпанії Warner Bros. про запуск картини у гібридному форматі. Але "Дюна" все ж вийшла на стрімінговому сервісі HBO Max на день раніше за прем'єру в США – 21 жовтня 2021 року. До таких заходів доводиться приходити у зв'язку з бажанням мінімізувати втрати в період пандемії.

Як повідомили у Variety із посиланням на Samba TV (аналітична компанія), у період з 21 по 24 жовтня на стримінговій платформі HBO Max "Дюну" переглянули 1,9 мільйона користувачів у США. Це більше, ніж у "Ліги справедливості" Зака Снайдера, яку переглянули у 1,8 мільйона користувачів, але менше, ніж у "Загону самогубців" Джеймса Ганна, який переглянули у 2,8 мільйона за той самий період.

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