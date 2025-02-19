Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм актора. Одним із нових "друзів" Джареда Лето став Юрій Борисов – актор, який активно підтримує путінський режим.

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Поки в Україні триває війна: Джаред Лето цинічно підтримує росіян

Поки стрічка, в якій головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, отримала звання "Найкращого короткометражного фільму" на премії BAFTA, Джаред Лето вирішив привернути увагу до російських номінантів.

Він опублікував кілька фото з російськими акторами Юрієм Борисовим та Марком Ейдельштейном, які представляли фільм "Анора". На одному зі знімків Лето позував разом з Борисовим та Ейдельштейном, а на іншому – окремо піарив акторів. Варто зазначити, що в його підбірці не було жодної фотографії з українською командою.

Що саме викликало у Джареда Лето таку прихильність до акторів-путіністів – незрозуміло. Оскільки Юрій Борисов програв у номінації "Найкращий актор другого плану" Кірану Калкіну за роль у фільмі "Справжній біль".

Тим часом премія BAFTA-2025 відзначила фільм "Камінь, папір, ножиці" про війну в Україні, яку провадить Росія. Тож поки Джаред Лето захоплювався новими друзями з Росії, зі сцени пролунало "Слава Україні!" вустами українського актора Олександра Рудинського.