Джаред Лето порівняв початок пандемії коронавірусу з фільмами про зомбі-апокаліпсис

Вже близько року світ потерпає від пандемії коронавірусу. Знаменитий актор і співак Джаред Лето пригадав, як дізнався про епідемію та порівняв реалії з COVID-19 із зомбі-апокаліпсисом.

Джерело: ютуб-шоу Джиммі Феллона

Джаред Лето став запрошеним гостем на шоу Джиммі Феллона, яке виходить в ютубі. Через пандемію коронавірусу запис інтерв'ю провели дистанційно, тому актор не оминув питань про епідеміологічну ситуацію у світі.

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Знаменитий американець пригадав, що, коли були зафіксовані перші випадки захворювання на COVID-19, він готувався до медитаційного ретрита в пустелі. На 12 днів Джаред Лето відмовився від телефону, а тому не мав доступу до будь-якої інформації. Коли ж чоловік повернувся до Лос-Анджелеса, жахнувся, адже кількість хворих суттєво зросла, а у ВООЗ оголосили про пандемію.

"Коли я поїхав, було близько 150 хворих. Якраз за той короткий проміжок часу, коли я зник, стався локдаун, надзвичайний стан, і весь світ змінився. Але коли ми були там, нам нічого не сказали. У нас не було телефонів, не було ні розмов, ні зорового контакту, ані телевізора", – розповів Джаред Лето.

У дорозі додому артист також не читав новин, а продовжував медитувати. Тому інформація про пандемію коронавірусу змусили артиста порівняти себе з Ріпом ван Вінклем, який повернувся в село після 20 років самітницького життя в горах та не впізнав свою домівку. Окрім цього, масковий режим і строгий карантин асоціювались у Джареда Лето із фільмами про зомбі-апокаліпсис.

Я повернувся і був шокований. Я був схожий на Ріпа ван Вінкля… Я не думаю, що щось може повністю підготувати нас до того, через що ми всі пройшли на початку. Це було схоже на вихід у зомбі-апокаліпсис,

– зазначив Джаред Лето.

Дивіться інтерв'ю з Джаредом Лето: відео

Популярні фільми про зомбі

Усамітнення головних героїв та загроза інфікування: саме це наштовхнуло Джареда Лето для порівняння пандемії із фільмами про зомбі. Пропонуємо переглянути популярні стрічки на цю тему, які дадуть більше уявлення про те, як актор побачив Лос-Анджелес після повернення з ретрита.

Фільми про зомбі-апокаліпсис:

#Вижити

"Всесвітня війна Z"

"Я – легенда"

"Зомбі на ім'я Шон"

"Карантин 2: Термінал"

"Вітаємо у Зомбіленді"

"Оселя зла: Потойбічне життя"

"Еш проти зловісних мерців" та ін.

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