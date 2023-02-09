Джек Глісон виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі: з переможцем зустрінеться особисто

Ірландський актор Джек Глісон виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі Баратеона у "Грі престолів", щоб допомогти ЗСУ. Актор 16 лютого приїде до України на декілька днів.

Взяти участь в аукціоні може кожен охочий. 15 лютого будуть відомі результати. Кошти з аукціону підуть на купівлю тепловізора для ЗСУ.

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Джек Глісон виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі

Джек Глісон став широко відомим, зігравши провідну роль Короля Джоффрі в популярному серіалі "Гра престолів". 16 лютого на 3 – 4 дні він приїде до Києва, а поки можна взяти участь в аукціоні. Завершення прийому пропозицій – 14 лютого. Статуетку короля Джоффрі Джек підпише і передасть переможцю особисто.

Всім привіт! Мене звати Джек Глісон. Я хочу підтримати Україну в її боротьбі за Незалежність. Незабаром я приїду до вас на кілька днів, а зараз, підтримуючи ініціативу українських колег, я хочу виставити на аукціон статуетку, виготовлену одним художником в Лос Анжелесі. Переможцю я особисто підпишу і передам статуетку в Києві 16 лютого, або ж мої друзі вишлють її куди потрібно,

– сказав Джек.

Аукціон проведуть 15 лютого. Початкова ціна продажу лоту: 10 тисяч гривень з ПДВ.

Джек Глісон виставив на аукціон статуетку короля Джоффрі / Фото Prozorro

Нагадаємо, під час візиту до Києва, Джек Глісон проведе кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри.