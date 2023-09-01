Безглуздо, – Дженна Ортега відповіла на чутки про її роман з Джонні Деппом
Джерело:NME
Нещодавно у соцмережах поширилися чутки про роман Дженни Ортеги та Джонні Деппа. Мовиться, що їх разом бачили на зйомках сиквелу "Бітлджуса", де актриса грає головну роль.
Зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега опублікувала заяву, в якій назвала ці чутки "безглуздими" і повідомила, що ніколи не зустрічалася з Джонні Деппом і не має жодних професійних проєктів з ним. Вона також попросила публіку припинити поширювати непідтверджену інформацію.
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Між Ортегою та Деппом немає любовного роману
Представник самого Джонні Деппа також виступив зі спростуванням цих чуток, сказавши, що між акторами не спалахувала іскра і ніколи не планувалася жодна спільна робота. Він також закликав шанувальників зірок бути об'єктивними та не допускати розповсюдження фейків.
Чутки про роман Дженни Ортеги та Джонні Деппа почали поширюватися після того, як їх помітили разом на зйомках сиквелу "Бітлджус" Тіма Бертона. Проте, виявилося, що Джонні Депп не бере участі у зйомках цього фільму.
Дженна Ортега у сиквелі Тіма Бертона "Бітлджюс"
- Поки що дата виходу сиквелу "Бітлджуса" залишається невідомою, але сценарій вже написаний і проєкт перебуває в стадії виробництва.
- Ортега зіграє доньку Лідії Дітц, роль якої в оригінальному фільмі виконала Вайнона Райдер.
- Це її друга робота з Тімом Бертоном, який був виконавчим продюсером "Венздей" і зняв чотири з восьми епізодів. Майкл Кітон також має намір повторити свою роль головного героя через 35 років.
- Фільм розповідає історію Бітлджюса, духа померлого, який намагається допомогти молодому подружжю з міста, що переїхало до нового будинку. Його спроби допомогти часто призводять до комічних ситуацій і несподіваних наслідків.