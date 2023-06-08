Офіційно: Дженна Ортега стане продюсеркою 2 сезону "Венздей"
Джерело:The Hollywood Reporter
Дженна Ортега не лише зіграє головну роль у другому сезоні "Венздей", а й стане продюсеркою серіалу. Вона зауважила, що команда робитиме все для того, аби вразити глядачів.
У середу, 7 травня, актриса Дженна Ортега розповіла в інтерв’ю, що їй важливо бути почутою. Крім цього, вона похвалила режисера Тіма Бертона, який працював над першим сезоном шоу про сімейку Аддамс.
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Дженна Ортега стане продюсеркою 2 сезону "Венздей"
У розмові за круглим столом The Hollywood Reporter актриса "Крику" сказала: "У мене був досвід роботи на телебаченні, коли я відчувала, що мого голосу не чути. Я мала бути маріонеткою, мала просто заткнутись і робити свою роботу". Ортега також розповіла, що з раннього віку або з того часу, як вона увійшла в індустрію розваг, вона чула подібні речі.
Актриса відчуває, що вона дуже подобається Голлівуду, тож попрацювала над своєю нерішучістю та підписала контракт щодо "Венздей". Наприкінці інтерв’ю Дженна Ортега подякувала за спільний досвід роботи над шоу.
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Що відомо про 2 сезон "Венздей"
- На початку січня 2023 року Netflix опублікував анонс 2 сезону серіалу "Венздей", який покажуть наприкінці 2023 року, або вже у 2024 році.
- Сценаристи серіалу зізнались, що продовження мало б більше розкрити Венздей як персонажку та показати її стосунки з мамою, подругою, хлопцями. Продюсери проєкту вже почали шукати атмосферні локації для зйомок та радитися зі сценаристами щодо сюжету.
- Цікаво, що Дженна Ортега у другому сезоні хоче бачити артистку Леді Гагу. На її думку, вона чудово вписалась бм в компанію підлітків-екстрасенів, перевертнів, вампірів та горгон, які навчаються в академії "Невермор".