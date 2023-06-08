Офіційно: Дженна Ортега стане продюсеркою 2 сезону "Венздей"

Дженна Ортега не лише зіграє головну роль у другому сезоні "Венздей", а й стане продюсеркою серіалу. Вона зауважила, що команда робитиме все для того, аби вразити глядачів.

У середу, 7 травня, актриса Дженна Ортега розповіла в інтерв’ю, що їй важливо бути почутою. Крім цього, вона похвалила режисера Тіма Бертона, який працював над першим сезоном шоу про сімейку Аддамс.

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Дженна Ортега стане продюсеркою 2 сезону "Венздей"

У розмові за круглим столом The Hollywood Reporter актриса "Крику" сказала: "У мене був досвід роботи на телебаченні, коли я відчувала, що мого голосу не чути. Я мала бути маріонеткою, мала просто заткнутись і робити свою роботу". Ортега також розповіла, що з раннього віку або з того часу, як вона увійшла в індустрію розваг, вона чула подібні речі.

Актриса відчуває, що вона дуже подобається Голлівуду, тож попрацювала над своєю нерішучістю та підписала контракт щодо "Венздей". Наприкінці інтерв’ю Дженна Ортега подякувала за спільний досвід роботи над шоу.

Дженна Ортега / Фото з інстаграму зірки

Окрім 2 сезону "Венздей", Дженна Ортега з’явиться у фільмі Тіма Бертона "Бітлджус 2". Вона зіграє роль дочки Вайнони Райдер. Цей фантастичний фільм режисера Тіма Бертона вийде у прокат у США 6 вересня 2024 року. У "Бітлджусі" також візьмуть участь такі зірки, як Майкл Кітон, Моніка Белуччі, Кетрін О'Хара, Вайнона Райдер та інші.

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Що відомо про 2 сезон "Венздей"