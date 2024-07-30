Голлівудську актрису Дженніфер Еністон облили "нафтою" на вулиці Нью-Йорка: відео інциденту

Американську актрису Дженніфер Еністон нещодавно облили "нафтою" на вулиці Нью-Йорка. Важливо зазначити, що це було частиною запланованого перфомансу, і зірка була про це заздалегідь проінформована.

Хоча ситуація виглядала разюче, Дженніфер Еністон була готова до цього та сприйняла подію з гумором і професіоналізмом. У матеріалі можете побачити відео зі знімального майданчика.

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Дженніфер Еністон облили "нафтою" на вулиці Нью-Йорка

Інцидент стався під час зйомок серіалу "Ранкове шоу", де Дженніфер Еністон виконує одну з головних ролей. У цьому проєкті актриса грає персонажа, на ім'я Алекс Леві, співведучу популярної програми "Ранкове шоу".

На короткому ролику зі знімального процесу видно, як Дженніфер обливають чорною рідиною. Це відбувається, коли її персонаж у сцені знімає протест на телефон. Важливо зазначити, що цей момент був заздалегідь спланований як частина сценарію, і актриса була в курсі всіх деталей. Цей ефект створює візуально яскравий і символічний момент для подальшого розвитку сюжету в серіалі.

Нещодавно стало відомо, що зйомки четвертого сезону вже розпочалися. З моменту свого створення серіал "Ранкове шоу" здобув велику кількість позитивних відгуків в індустрії. Він був номінований на 50 різних нагород, що підкреслює його вплив і високу якість.

Дженніфер Еністон, яка виконує одну з головних ролей, отримала нагороду SAG у 2020 році за свою гру в серіалі.