Як змінилася легендарна Дженніфер Еністон за понад 30 років у кіно
- Дженніфер Еністон святкує 57-й день народження, маючи понад 30 років кар'єри в кіно.
- Її найбільш відомі ролі включають серіал "Друзі" та фільми "Лепрекон", "Розлучення по-американськи", "Нестерпні боси", "Ми – Міллери" і "Загадкове вбивство".
11 лютого день народження святкує легендарна американська акторка та продюсерка Дженніфер Еністон. Цьогоріч їй виповнилося 57 років.
Близько 40 років свого життя Еністон присвятила кінематографу й змінювалася на очах у своїх прихильників. У матеріалі 24 Каналу ми покажемо, як змінилася акторка від початку своєї кар'єри й до сьогодні.
Дивіться також Де зараз актор Максим Девізоров, який пішов воювати одразу після початку великого вторгнення
Як змінювалась Дженніфер Еністон впродовж своєї кар'єри?
1993 рік, "Лепрекон"
Однією з перших ролей Дженніфер Еністон була роль у фільмі "Лепрекон" 1993 року. Ось як акторка виглядала у цій стрічці:
Дженніфер Еністон у фільмі "Лепрекон" / Кадр із фільму
1994 рік, "Друзі"
Легендарний культовий ситком 1994 року розповідає про шістьох друзів у Нью-Йорку. Дженніфер Еністон зіграла роль Рейчел Грін – персонажку, яка зробила її світовою зіркою. Ба більше, за цю роль акторка отримала премію "Еммі". Ось як Дженніфер Еністон виглядала у першому сезоні серіалу "Друзі":
Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" / Кадр із серіалу
2006 рік, "Розлучення по-американськи"
У 2006 році Дженніфер Еністон зіграла у романтичній комедії "Розлучення по-американськи". Фільм показав хороші результати в прокаті. Ось як акторка виглядала у цій стрічці:
Дженніфер Еністон у фільмі "Розлученні по-американськи" / Кадр із фільму
2011 рік, "Нестерпні боси"
У 2011 році відбулася прем'єра стрічки "Нестерпні боси". Це комедія про трьох друзів. Дженніфер Еністон зіграла у цій стрічці нетипову для себе роль – вона втілила сексуально агресивну стоматологиню. Дивіться, як виглядала акторка:
Дженніфер Еністон у фільмі "Нестерпні боси" / Кадр із фільму
2013 рік "Ми – Міллери"
У 2013 році Дженніфер Еністон долучилася до акторського складу кримінальної комедії "Ми – Міллери". Це один із найкасовіших фільмів у кар'єрі акторки. Ось як Еністон виглядала у стрічці:
Дженніфер Еністон у фільмі "Ми – Міллери" / Кадр із фільму
2019 рік "Загадкове вбивство"
"Загадкове вбивство" – детективна комедія 2019 року, яку можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. У фільмі Дженніфер Еністон зіграла разом з Адамом Сендлером. Стрічка стала справжнім хітом і полюбилася прихильникам жанру та шанувальникам акторки.
Дженніфер Еністон у фільмі "Загадкове вбивство" / Кадр із фільму
Усі ці проєкти сформували Дженніфер Еністон як справжню легенду та ікону кінематографа. Люди наслідують її стиль і зовнішній вигляд, хочуть повторити знамениту зачіску та захоплюються її способом життя й почуттям гумору. Вона подарувала глядачам не лише десятки яскравих ролей, а й незабутні спогади.
У яких ще стрічках можна побачити Дженніфер Еністон?
Також акторку можна побачити у таких фільмах та серіалах:
- "Брюс Всемогутній"
- "Дружина напрокат"
- "Марлі та я"
- "Офісний простір"
- "Обіцяти – ще не одружитись"
- "Полювання на колишню" та інших.
Обирайте стрічку до смаку та насолоджуйтесь переглядом уже сьогодні.