Дженніфер Лопес підписала контракт із Netflix: про що угода

Продюсерська телекомпанія Дженніфер Лопес Nuyorican Productions погодилася створювати для популярної платформи фільми та телепрограми за оригінальними сценаріями.

Разом з Лопес співпрацювати з Netflix будуть співзасновник Nuyorican Бенні Медіна та президент компанії Елейн Голдсміт-Томас. Про це повідомило видання The Hollywood Reporter.

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Відомо, що у Netflix радіють партнерству з продюсерською телекомпанією акторки.

Протягом усіх аспектів своєї кар'єри Дженніфер Лопес відігравала важливу роль у сфері розваг. Співпрацюючи з нею і Nuyorican, ми знаємо, що вона продовжить приносити дивовижні історії, радість і натхнення публіці у всьому світі,

– заявив голова відділу глобальних фільмів Netflix Скотт Стубер.

Цією новиною акторка також поділилася з підписниками у своєму інстаграмі.