Дженніфер Лопес виступить на благодійному гала-концерті LuisaViaRoma, який відбудеться 30 липня в історичному місці острова Чертоза-ді-Сан-Джакомо на Капрі.

Кошти, які зберуть під час концерту, спрямують на допомогу українським біженцям, які змушені були залишити рідні домівки через жахливу війну Росії проти України.

Дізнавайтеся також Джолі вперше в інстаграмі прокоментувала візит в Україну і показала уламок бомби

Дженніфер Лопес виступить на Капрі в підтримку українців

Крім виступу артистів, у межах акції покажуть документальний фільм про нещодавню місію до Йорданії, де проживають сім'ї із Сирії.

У ввечері, 30 липня через відеозв’язок приєднаються представники UNICEF, які зараз перебувають в Україні. Вони розкажуть про стан справ у країні.

"Дивлячись у вічі своїм дітям, я не можу уявити собі кращого майбутнього для них, не сподіваючись на світ, у якому кожна дитина буде щасливою", – сказала Луїза Панконезі, президент комітету, який організовує благодійні акції.

Для нас було честю краще зрозуміти потреби людей та усвідомити важливість того, що роблять ЮНІСЕФ та інші міжнародні НУО на щодня, щоб гарантувати найкраще життя для цих дітей. Принципово важливо, щоб ми всі прагнули змінити ситуацію на краще, щоб історія не повторилася, – сказала вона.

Читайте також Чекали 13 років: чим вражає трейлер одного з найдорожчих фільмів в історії "Аватар 2"

У грудні 2021 року таке шоу відбулося на Сен-Бартелемі. Хедлайнером вечора тоді виступила співачка Дуа Ліпа.