Не лише "300 спартанців": 4 найгучніші фільми з Джерардом Батлером, які варті перегляду
13 листопада свій день народження відзначає шотландський красень та справжня зірка голлівудських екшенів. Джерард Батлер підкорив серця мільйонів глядачів завдяки брутальній харизмі та вмінню органічно виглядати як в епічних бойовиках, так і в зворушливих романтичних комедіях.
З цієї нагоди 24 Канал зібрав найцікавіші стрічки за участю іменинника для вашого ідеального кіновечора.
"300 спартанців" (2006)
Рейтинг IMDb: 7,6
На Грецію насувається жорстока багатотисячна армія перського царя Ксеркса. Назустріч могутньому ворогу вирушає відважний правитель Леонід разом із трьома сотнями найкращих воїнів. У вузькій ущелині хоробрі спартанці героїчно стримують безперервний ворожий наступ. Своєю безстрашною самопожертвою вони надихають усю країну боротися за свободу.
"300 спартанців": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірний візуал, епічні сцени битв і неперевершену режисуру Зака Снайдера. Однак кіноексперти критикують фільм за надмірний пафос та брак історичної правдивості.
"P.S. Я кохаю тебе" (2007)
Рейтинг IMDb: 7,0
Щасливе подружнє життя молодої пари раптово обривається через невиліковну хворобу чоловіка. Після трагедії вдова впадає у глибоку депресію і втрачає сенс життя. Незабаром дівчина починає отримувати загадкові листи від свого коханого. Перед смертю він спланував цілу низку завдань, щоб допомогти дружині пережити втрату.
"P.S. Я кохаю тебе": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну хімію між акторами, емоційну глибину та зворушливу атмосферу стрічки. Однак окремі кіноексперти критикують фільм за маніпулятивність сюжету і надмірну сентиментальність.
"Законослухняний громадянин" (2009)
Рейтинг IMDb: 7,4
До будинку звичайного інженера вриваються злочинці та жорстоко вбивають його родину. Через угоду зі слідством несправедлива судова система відпускає одного з убивць на свободу. Тоді розчарований батько бере правосуддя у власні руки і починає мститися всім причетним. Тепер життя корумпованих прокурорів і суддів перетворюється на справжній жах.
"Законослухняний громадянин": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають напружену атмосферу, динамічний розвиток подій та блискучу акторську гру головного героя. Однак кіноексперти критикують фільм за нелогічний фінал і надто абсурдні сюжетні повороти в другій половині історії.
"Падіння Олімпу" (2013)
Рейтинг IMDb: 6,5
Несподівано добре озброєна група терористів атакує Білий дім. В обмін на життя президента Сполучених Штатів зловмисники вимагають негайно вивести американські війська з Південної Кореї. Дивом усередині захопленої будівлі опиняється колишній охоронець глави держави. Саме він стає єдиною надією для військових і рятує національного лідера.
"Падіння Олімпу": дивіться трейлер фільму онлайн
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають видовищні екшн-сцени та хорошу режисуру Антуана Фукуа. Однак кіноексперти критикують фільм за шаблонний сценарій і слабкі візуальні ефекти.
Для любителів бойовиків ми маємо добірку найкращих фільмів 2000-х, які подарують справжній вибух емоцій.