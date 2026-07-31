Голлівудський актор приховував справжню причину свого приїзду до України

Особисту причину свого приїзду дворазовий номінант на премію "Оскар" назвав в інтерв'ю журналістці Сандрі Меньє. І вона виявалась доволі незвична і цікава.

Як повідомляє 19.30_tvp, за словами зірки фільмів "Ілюзія обману" та "Соціальна мережа" Джессі Айзенберга, його родина має польсько-українське коріння, а предки пережили війну у Львові. Саме тому підтримка українців для нього – не формальність і не чергова благодійна акція.

Бути тут для мене дуже особистий досвід. Моя родина пережила війну у Львові. Зовсім поруч із місцем, де ми зараз працюємо, хтось врятував життя моєї родини. Тому в певному сенсі я відчуваю обов'язок бути тут і робити щось позитивне для людей, які зараз переживають війну, – поділився Айзенберг.

Актор приїхав до України разом із командою благодійної ініціативи The Campfire Project, яка організовує гуманітарно-освітні місії для дітей, що постраждали від війни. Цікаво, що спочатку до проєкту запросили його дружину Анну Страут, яка працює викладачкою у державних школах Нью-Йорка. Однак Айзенберг вирішив, що залишатися осторонь у такій ситуації не хоче.



Джессі Айзенберг з колегами / Фото .instagram.the.campfire.project



На Львівщині команда проєкту проводила програму арттерапії для 70 дітей. І, схоже, сам актор отримав від цього не менше емоцій, ніж її учасники.

Айзенберг зізнався, що доволі цинічно ставиться до американської індустрії розваг, адже вона часто перетворює мистецтво на добре налагоджений механізм. Проте робота з українськими дітьми нагадала йому, яким щирим може бути творчий процес.

Коли я бачу, як мистецтву навчають у такому середовищі, де діти не мають власних професійних чи творчих амбіцій, – для мене це щось неймовірно чисте, прекрасне. І це змушує мене ще більше любити свою роботу, – зазначив актор.

До слова, свій приїзд до України Джессі Айзенберг не афішував. Про те, що голлівудська зірка перебуває у Львові, стало відомо лише після того, як його випадково помітили в одному з місцевих магазинів.

Тим часом підтримку українцям продовжують висловлювати й інші світові знаменитості. Зокрема, Анджеліна Джолі вкотре нагадала про Україну та привернула увагу до війни.