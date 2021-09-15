Джессіка Честейн відверто розповіла про зйомки еротичних епізодів у "Сценах з подружнього життя"

Голлівудська актриса Джессіка Честейн поділилася деталями зйомок еротичних епізодів з Оскаром Айзеком у серіалі "Сценах з подружнього життя" для HBO. Чому ця частина серіалу далася зірці нелегко читайте на Кіно 24.

Прем'єра серіалу відбулась 4 вересня 2021 року на щорічному міжнародному Венеційському кінофестивалі поза конкурсом. На червоному килимі виконавці головних ролей у серіалі, які грають подружню пару, поводили себе наче закохана пара, чим викликали обговорення у мережі.

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Як повідомляє джерело, Джессіка Честейн прокоментувала, що хоч і на екрані усі еротичні сцени у серіалі дійсно виглядають сексуально, але це не було так легко. Причиною нервування акторки стала давня хороша дружба з Оскаром Айзеком (вони разом навчались у школі мистецтв Джуліарді (Нью-Йорк).

Актриса згадує, що після зйомок першого дубля до акторів підійшов координатор з інтимних сцен і зробив зауваження, адже у парі було далеко до правдоподібності. Але в результаті, за словами Честейн, саме Оскар Айзек допоміг їй налаштуватись на потрібну хвилю.

Є одна пісня, яка мені дуже подобається, і він наспівував мені її в перервах між дублями. І я подумала: "Просто дивись на нього". Найкрасивіша частина однієї з еротичних сцен – момент, коли вони дивляться один на одного. І Оскар допоміг мені створити цей момент,

– розповіла актриса.



Джессіка Честейн та Оскар Айзек на червоному килимі у Венеції / Фото Getty Images

Перший епізод серіалу "Сцени з подружнього життя" вже вийшов на HBO 12 вересня. Сюжет мінісеріалу розповідає про стосунки колишнього подружжя після розлучення. Останній з п'яти епізодів вийде на екрани 10 жовтня.

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"Сцени з подружнього життя" – це римейк однойменного фільму режисера Інгмара Бергмана 1973-го року.