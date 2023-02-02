Джеймс Ганн представив 10 фільмів та серіалів кіновсесвіту DC: повний список

Джеймс Ганн, разом із Пітером Сафраном та DC Studios, оголосили перші проєкти, які з’являться незабаром. Які фільми та серіали туди увійшли – дивіться нижче.

У списку можна побачити 5 художніх кінострічок та 5 телесеріалів для HBO Max. Кіновсесвіт Джеймса Ганна розпочне новий розділ з пригодами героїв DC, який матиме назву "Глава перша: Боги і монстри" (Chapter One: Gods and Monsters).

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10 перших проєктів кіновсесвіту DC Джеймса Ганна

Фільми

"Супермен: Спадщина" (Superman: Legacy) – розповість про молоді роки Кларка Кента, який буде балансувати між своїм позаземним походженням та людським вихованням. Це поки єдиний проєкт із датою виходу – 11 липня 2025 року.

– розповість про молоді роки Кларка Кента, який буде балансувати між своїм позаземним походженням та людським вихованням. Це поки єдиний проєкт із датою виходу – 11 липня 2025 року. " Авторитети" (The Authority) – сюжет розкаже про надлюдей, які намагатимуться "рятувати світ".

– сюжет розкаже про надлюдей, які намагатимуться "рятувати світ". "Відважний і сміливий" (The Brave and the Bold) – історія про Бетмена і Робіна у версії Демієна Вейна (сина Брюса Вейна і Талії аль Гул).

– історія про Бетмена і Робіна у версії Демієна Вейна (сина Брюса Вейна і Талії аль Гул). " Супердівчина: Жінка завтрашнього дня" (Supergirl: Woman Of Tomorrow) – розповість про кузину Супермена Кару Зор-Ел, яка вижила при знищенні Криптона і потрапила на Землю.

– розповість про кузину Супермена Кару Зор-Ел, яка вижила при знищенні Криптона і потрапила на Землю. "Болотна тварюка" (Swamp Thing) – після цього фільму дізнаємося моторошну історію походження рослини-гуманоїда, що має здатність оживляти будь-яку рослинну матерію і конструювати з неї собі тіло.

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