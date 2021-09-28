Джеймс Ганн, режисер "Загону самогубців", порівняв Ангелу Меркель з Гарлі Квінн

Ангела Меркель ненавмисне відтворила сцену з Гарлі Квінн із "Загону самогубців" під час відвідин парку птахів Vogelpark Marlow. Джеймс Ганн, режисер фільму, помітив цю схожість і опублікував фото у твітері.

Режисер пожартував, сказавши, що Ангела Меркель займається косплеєм.

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Погодьмося, світлина й справді демонструє неймовірну схожість: постановка кадру, взаємодія пташок з Гарлі Квінн та Ангелою Меркель.



Гарлі Квінн з пташками / Фото з твітеру Джеймса Ганна



Ангела Меркель з пташками / Фото з твітеру Джеймса Ганна

Хто така Гарлі Квінн

Гарлі Квінн є коханкою Джокера та однією з ворогів Бетмена. Персонаж вперше з’явився у "Бетмені" у 1992 році як стажер психіатр у лікарні Аркгема в Ґотем-Сіті. Вона демонструє типову асоціальну поведінку і страждає від істеричного розладу особистості через надмірну емоційність та довірливість.

Після фільму "Хижі птахи" у 2016 році, Марго Роббі зіграла у двох частинах стрічки Джеймса Ганна "Загону самогубців". За сюжетом ув’язнена Гарлі потрапляє у палац нового диктатора Корто Мальтезе, який має до неї симпатію. Однак, перед тим, як покінчити з його життям, Гарлі познайомилася з папугами. Створити образ Гарлі Квінн для Джеймса Ганна було великою честю. Він надалі займається його розвитком, не забуваючи про його корені.

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Що відомо про "Загін самогубців 2": цікаві факти

Прем’єра відбулася у серпні 2021 року, стрічка отримала багато схвальних відгуків. За новим сюжетом, усіх довічно ув'язнених злочинців відправляють на нове завдання – як загін безстрашних солдатів, яким немає що втрачати. Тому ворогам та усім покидькам варто боятись навали цих кривавих солдатів, які здобудуть перемогу за будь-яку ціну;

The Hollywood Reporter повідомили, що після того, як Марго Роббі прочитала сценарій "Загону самогубців 2", вона була рада дізнатися, що біля керма буде Джеймс Ганн. Роббі грає роль нестримної Гарлі Квінн втретє, враховуючи проєкт DC "Хижі пташки";

"Загін самогубців 2" отримав рейтинг Certified Fresh та 90% на Rotten Tomatoes.

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