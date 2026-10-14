Зірка "Людей Ікс" Джеймс Макевой ледь не помер після медичної процедури: що сталося з актором

Майже 10 років тому з актором стався дуже неприємний інцидент, який міг закінчитись фатально. Це було справді страшно.

Як повідомляє HELLO, 47-річний шотландський актор, відомий за фільмами "Спліт", "Скло" та франшизою "Люди Ікс", зізнався, що ледь не загинув через ускладнення після медичної процедури. Найстрашніше, що в критичний момент він перебував удома зовсім сам.

Що сталося з Джеймсом Макевоєм

У подкасті Armchair Expert Декса Шепарда актор пригадав моторошний випадок, який стався з ним у 2017 році.



Джеймс Макевой / Фото WireImage



Тоді лікарі помітили підозрілу тінь на його легені й вирішили провести біопсію, щоб перевірити, чи немає онкологічного захворювання. На щастя, рак не підтвердився. Однак полегшення тривало недовго.

За словами Макевоя, процедура пройшла невдало, а через два дні, коли він лежав у ліжку вдома, у нього стався колапс легені.

Процедуру провели невдало, і я ледь не помер. Через два дні я був удома, коли вночі мої легені просто спалися. І я був зовсім сам. Це було божевілля, – розповів актор.

Після цього Макевой провів у лікарні близько двох-трьох тижнів. Ситуацію ускладнила інфекція, а початкове лікування не давало результатів. Медики навіть обговорювали необхідність серйознішого хірургічного втручання.

Як актор повертався до знімань після хвороби

Іронія долі полягала в тому, що незабаром Макевой мав розпочати підготовку до фільму "Скло", де знову грав Кевіна Венделла Крамба та його надзвичайно сильну особистість на прізвисько Звір.

Однак після лікарні актор був настільки виснаженим, що не міг навіть бігати чи їздити на велосипеді. Про тренування для ролі суперсильного персонажа спочатку довелося забути.

Перші чотири тижні занять із персональним тренером були присвячені реабілітації. Лише після цього Макевой поступово повернувся до силових навантажень і почав набирати м'язову масу.

Попри пережите, актор таки повернувся на знімальний майданчик, а у 2019 році глядачі побачили його у фільмі "Скло".

Раніше інший голлівудський актор розповів про те, що ледь не втратив руку через травму.



