Ведуча у Каннах кинула нагороду переможниці просто в голову: відео з курйозним моментом

У Франції закінчився Каннський кінофестиваль. Володаркою Золотої пальмової гілки стала французька режисерка Жустін Тріє. Втім, без курйозних ситуацій не обійшлося.

Жюстін Трієт стала третьою жінкою, яка отримала головний приз Каннського кінофестивалю за всю його історію. Золоту пальмову гілку режисерці вручила 85-річна акторка Джейн Фонда.

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Джейн Фонда жбурнула нагороду Каннського фестивалю в лауреатку

Коли Жюстін Трієт пішла зі сцени, Джейн Фонда зрозуміла, що залишила папірус, на якому було записано її перемогу на фестивалі. Акторка відреагувала спонтанно: вона взяла папірус і кинула їй просто в голову. Курйозний момент потрапив на відео, хоч Жюстін Трієт навіть не помітила, що сталося на сцені. Папірус швидко підняли з підлоги та вручили Жустін Тріє.

Користувачі твітеру відреагували по-різному: хтось назвав Фонду "королевою" з дивовижною рішучістю, а інший "тупою демократкою", стверджуючи, що феміністці недоречно кидати нагороду в голову лауреатці Каннського кінофестивалю. Однак, більшість коментарів все ж були смішними й позитивними.

Нагадаємо, Жюстін Трієт перемогла на Каннському кінофестивалі 2023 з фільмом "Траєкторія падіння" (Anatomie d'une chute) і розповідає історію німецької письменниці, чоловік якої загадково загинув, впавши зі скелі. Жінку підозрюють у вбивстві, але син письменниці, який є єдиним свідком трагедії й має ваду зору, починає сумніватися у вині матері.

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