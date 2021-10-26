Джейсон Стейтем поділився стильними фото залаштунків "Нестримних 4" із Сильвестром Сталлоне

Джейсон Стейтем поділився фотографіями зі знімального майданчику фільму "Нестримні 4". Про початок зйомок на початку жовтня 2021 року афішував Сильвестр Сталлоне.

Подробиці сюжету четвертого фільму франшизи "Нестримні" поки що не розкриваються. Режисером майбутньої картини виступить Скотт Во ("Need for Speed: Жага швидкості"). Дата прем'єри поки що не призначена.

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Відомо, що разом зі Сталлоне та Стейтемом у фільмі знову візьмуть участь такі актори:

Дольф Лундгрен,

Меган Фокс,

Енді Гарсіа,

Тоні Джа,

50 Cent.

Чим вразили фото Стейтема та Сталлоне

Стейтем та Сталлоне у невимушених образах позують на трьох фото. Сталлоне одягнений у рожеву сорочку у клітинку поверх футболки, тоді як Стейтем у чорній шкірянці, наче не вийшов з образу. На одному з фото Стейтем сидить на мотоциклі, а поруч стоїть ще один – італійської фірми Ducati. Ймовірно, другий мотоцикл належить Сталлоне.



Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема



Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема



Джейсон Стейтем зі Сильвестром Сталлоне / Фото з інстаграму Джейсона Стейтема