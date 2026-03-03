Як за час кар'єри змінився Джим Керрі, зовнішність якого зараз обговорюють у мережі
- Джим Керрі отримав почесну нагороду за видатні досягнення у кінематографі на церемонії "Сезар".
- Відомий актор знявся у багатьох культових фільмах, таких як "Ейс Вентура", "Маска" та "Шоу Трумена".
Останні кілька днів у мережі активно обговорюють зовнішність канадсько-американського актора Джима Керрі. 26 лютого він з'явився на 51-й церемонії вручення премії "Сезар", де отримав почесну нагороду за видатні досягнення у кінематографі, разом зі своєю обраницею, донькою та онуком, і люди помітили, що чоловік дуже змінився.
У мережі з'явилось чимало теорій змов: користувачі припускають, що на червону доріжку нібито вийшов клон, або що Керрі був у масці. Однак варто розуміти, що акторові 64 роки, і вікові зміни – це цілком нормально, також зовнішність людини на фотографіях залежить від освітлення та ракурсу зйомки. У матеріалі 24 Каналу читайте, як за час кар'єри змінився Джим та що про нього відомо.
До теми "Джима Керрі підмінили": у соцмережах обговорюють зміни в зовнішності актора
Як за час кар'єри змінився Джим Керрі?
Джим Керрі родом з канадського міста Ньюмаркет. У 15 років хлопець почав виступати у комедійному клубі в Торонто. Він працював прибиральником на фабриці, щоб допомагати своїй родині, однак потім звільнився і почав виступати на розігріві в успішних коміків – Бадді Гакетта та Родні Дангерфілда.
Актор дебютував на великому екрані у 1984 році у фільмі Finders Keepers. Проте великого успіху досягнув, зігравши головну роль у комедії "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин" (1994).
Пізніше Керрі знявся у таких відомих фільмах: "Маска" (1994), "Тупий та ще тупіший" (1994), "Ейс Вентура 2: Поклик природи" (1995), "Бетмен назавжди" (1995), "Кабельник" (1996), "Брехун, брехун" (1997).
Успіх Джиму Керрі також принесла стрічка 1998 року "Шоу Трумена". Він виконав роль Трумена Бербанка, за яку отримав премію "Золотий глобус" у категорії "Найкраща чоловіча роль".
Другий "Золотий глобус" у тій же категорії актор отримав за трагікомедію 1999 року "Людина на Місяці". Він втілив на екрані головного героя – Енді Кауфмана. Попри шалений успіх, Джима не номінували на премію "Оскар", проте він став одним із найоплачуваніших акторів Голлівуду.
Актор також відомий за фільмами "Як Ґрінч викрав Різдво" (2000), "Брюс Всемогутній" (2003), "Вічне сяйво чистого розуму" (2004) та іншими.
Після понад трирічної паузи у кінокар'єрі, Керрі повернувся на великі екрани на початку 2020 року. Він зіграв злого Доктора Еґмена в екранізації популярної відеогри 1990-х років "Їжак Сонік".
Варто зауважити, що нова обраниця Джима Керрі – акторка та художниця з Лос-Анджелеса Мінзі. Поява на церемонії вручення премії "Сезар" – їхній перший спільний вихід у світ. Під час заходу комік виголосив емоційну промову французької мовою, в якій зізнався дівчині у коханні.