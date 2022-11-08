Буде весело: комік Джиммі Кіммел знову стане ведучим Оскара 2023

8 листопада 2022 , 11:23
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Джерело:

Твітер The Academy

Церемонію вручення премії Оскар 2023 проведе популярний комік Джиммі Кіммел. Вона відбудеться 12 березня 2023 року.

Це буде третя поява Джиммі Кіммела в ролі ведучого на Оскарі. Вперше це відбулося у 2017 році. До того комік проводив церемонії вручення премії Еммі.

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Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023

Представляємо ведучого 95-ї церемонії вручення премії Оскар Джиммі Кіммела. Ласкаво просимо назад!
– написали вони.


Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023 / Скриншот

Цікаво.  Український Оскарівський комітет 8 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на премію Оскар-2023 у номінації "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Ним стала стрічка "Клондайк" Марини Ер Горбач. 21 грудня ми дізнаємося, чи потрапив він у шорт-лист Оскара.

Церемонія вручення Оскар пройде в театрі "Долбі" 12 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.

Що відомо про Джиммі Кіммела

Комік з 2003 веде нічне ток-шоу Jimmy Kimmel Live!, в якому, наприклад, зірки читають образливі твіти про себе або батьки знімають реакцію своїх дітей, яким сказали, що їх цукерки на Гелловін хтось з'їв. Джиммі зіграв також у фільмах "Третій зайвий 2" та "Ідеальний голос 2".
Автор: Наталія Гулій