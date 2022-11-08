Буде весело: комік Джиммі Кіммел знову стане ведучим Оскара 2023
8 листопада 2022 , 11:23Читать новость на русском
Джерело:Твітер The Academy
Церемонію вручення премії Оскар 2023 проведе популярний комік Джиммі Кіммел. Вона відбудеться 12 березня 2023 року.
Це буде третя поява Джиммі Кіммела в ролі ведучого на Оскарі. Вперше це відбулося у 2017 році. До того комік проводив церемонії вручення премії Еммі.
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Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023
Представляємо ведучого 95-ї церемонії вручення премії Оскар Джиммі Кіммела. Ласкаво просимо назад!
– написали вони.
Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2023 / Скриншот
Церемонія вручення Оскар пройде в театрі "Долбі" 12 березня 2023 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.