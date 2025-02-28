"Виявили підозрілі моменти": поліція розпочала розслідування смерті Джина Гекмена і його дружини

Офіс шерифа округу Санта-Фе розпочав розслідування обставин смерті знаменитого американського актора Джина Гекмена та його дружини, піаністки Бетсі Аракави. Днями тіла чоловіка та дружини знайшли мертвими у їхньому будинку.

За словами правоохоронців, у справі виявили деякі моменти, які потребують детального вивчення. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ВВС.

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Так, в ордері на обшук зазначено, що обставини смерті подружжя "достатньо підозрілі, щоб вимагати ретельного обшуку та розслідування".

Як відомо, поліцію викликав один із двох працівників технічного обслуговування, які регулярно працювали на території будинку. Вони повідомили, що рідко бачили подружжя особисто і востаннє контактували з ними за два тижні до виявлення тіл.

Що відомо про смерть Гекмена і його дружини

Тіла 95-річного актора та його 63-річної коханої виявили в їхньому будинку в Санта-Фе. Джина знайшли в бічній кімнаті біля кухні, а Бетсі – у ванній кімнаті. Поруч із тілом жінки лежала порожня пляшка з-під ліків та пігулки, а поруч із тілом Гекмена – сонцезахисні окуляри та тростина.

Також у будинку знайшли мертву вівчарку, яка перебувала у шафі поруч із ванною. Дві інші собаки подружжя залишилися живими поза межами оселі.

Головний детектив у справі повідомив про наявність "ознак розкладання та муміфікації" на тілах пари, що вказує на те, що актор і його дружина померли досить давно.

Тести на чадний газ у будинку не виявили небезпечних речовин. Наразі очікуються результати токсикологічних досліджень та розтину.

Вхідні двері будинку були відчиненими, проте ознак стороннього втручання, крадіжки чи пограбування правоохоронці не виявили.