Фільми з Джиною Карано: де знімалась акторка, яку звільнили з серіалу "Мандалорець"

Джина Карано грала у серіалі "Мандалорець" одну з головних ролей. Її звільнили через політичний скандал, що не надто корисно для її акторської кар'єри. Після імпічменту Дональда Трампа Дівчина порівняла сучасну політику США з геноцидом.

Колишня зірка MMA Джина Карано зіграла у небагатьох фільмах. Її акторська кар'єра розпочалась відносно нещодавно – у 2009 році.

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Лише незначна частина з тих стрічок, у яких грала Карано, були успішними. Але деякі були дуже навіть касовими. Втім, найбільшу популярність їй приніс саме серіал "Мандалорець".

Ми вирішили пригадати фільмографію акторки та виділити найкращі стрічки, у яких вона грала.

5 найкращих фільмів та серіалів з Карою Дюн за версією IMDb:

"Мандалорець" (The Mandalorian) – 2019

Серіал про пригоди самотнього мисливця за головами та його нового друга Ґроґу, якого ще називають маленьким Йодою, здобув шалений відгук серед фанатів "Зоряних війн" і не лише. Події в серіалі розгортаються через 5 років після падіння Галактичної Імперії. Акторка Джина Карано грала там одну з ключових ролей – Кару Дюн.

Рейтинг IMDb: 8,8

"Дедпул" (Deadpool) – 2016

Джина Карано зіграла там дівчину на ім'я Крістін. Вона була учасницею експериментів Зброя X, що дало їй надзвичайну силу. Вона бореться зі злочинністю під псевдонімом Ангельський пил. У Ангельського пилу є особливість – вона може керувати адреналіном у своїй крові, що дає їй надлюдську силу.

Рейтинг IMDb: 8

"Майже людина" (Almost Human) – 2013

Це рейтинговий та популярний науково-фантастичний серіал, який розповідає про недалеке майбутнє. Людина-поліцейський та його напарник андроїд об'єдналися для того, аби служити. Втім насправді Джина Карано зіграла там лише в 1 серії. Але безумовно, цей серіал став однією з високих сходинок у її кар'єрі.

Рейтинг IMDb: 8

"Форсаж 6" (Furious 6) – 2013

Це продовження ідомого кримінального бойовика, перша частина якого вийшла ще у 2001 році. Джина Карано грає там Райлі Хікс – колишню військовослужбовицю, яка приєдналась до групи Домініка Торетто.

Рейтинг IMDb: 7.1

"Кров і кістки" (Blood and Bone) – 2009

Фільм розповідає про колишнього в'язня, який прагне виконати обіцянку, яку дам своєму померлому другу. Джина Карано там грає жінку-бійця Веретту.

Рейтинг IMDb: 6,7

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