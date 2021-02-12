Джина Карано прокоментувала своє звільнення з "Мандалорця" ще однією скандальною заявою

Джерело:Deadline
Акторка Джина Карано прокоментувала своє звільнення з Lucasfilm. Вона втратила свою роль в серіалі "Мандалорець" після скандальної політичної заяви.
Не минуло й доби, як акторка Джина Карано відповіла компанії Lucasfilm не менш скандальною заявою, ніж попередня.
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Також акторка розповіла про новий кінопроєкт, який вона розробляє разом з консервативним виданням The Daily Wire.
Daily Wire допомагає втілити в життя одну з моїх мрій – розробити та зняти свій власний фільм. Я закричала, і моя молитва була почута. Я передаю пряме послання надії всім, хто живе в страху скасування тоталітарної мафії. Я тільки почала використовувати свій голос, який тепер став вільнішим, ніж будь-коли раніше. І я сподіваюся, що він надихне інших на те ж саме. Вони не можуть нас скасувати, якщо ми їм не дозволимо,
– заявила Карано.
Карано буде займатися розробкою та продюсуванням фільму, який, за словами Daily Wire, вийде лише для їхніх споживачів. Таким чином компанія прагне зміцнити свій розважальний підрозділ.
Подробиці поки тримають в секреті, але відомо, що кіно вийде в рамках партнерства Daily Wire з продюсером "Кістяного томагавка" – Далласом Соньє. Також Джина Карано зіграє у власному проєкті одну з ролей.
Ми дуже раді працювати з Джиною Карано, неймовірним талантом, кинутим Disney і Lucasfilm за образу авторитарних лівих Голлівуду. Це те, для чого існує Daily Wire – надати альтернативу не тільки споживачам, але і творцям, які відмовляються поклонятися мафії,
– сказав співзасновник Daily Wire Шапіро.