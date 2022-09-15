"Слава Україні": Джоан Роулінг ретвітнула відеоролик про звільнення Харківщини

Джоан Роулінг, яка неодноразово підтримувала Україну, знову це зробила. Вона поділилася відеокадрами зі звільнення Харківщини.

У твітері Роулінг поширила сюжет Суспільного про те, як голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко зустрівся зі своєю матір'ю у деокупованому селі на Харківщині. Допис підписала словами "Слава Україні".

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Джоан Ролінг ретвітнула сюжет про звільнену Харківщину

На відео мати зі сльозами та обіймами говорить сину: "Я ж тут зберегла твої речі. Я знала. Боже, я чекала, що ти прийдеш. Все зберегла. Тільки там хата замінована. Хлопці, я вас так чекала!".

Як відомо, українські військові здійснили блискавичний контрнаступ у Харківській області й майже повністю звільнили її від окупантів. Серед звільнених населених пунктів – Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та багато інших. Після цього в Ізюмі 14 вересня вже побував Президент України Володимир Зеленський.

Підтримка Роулінг

Раніше Роулінг закликала світ допомогти українським дітям, які постраждали від нападу Путіна. Під час війни росії проти України письменниця не лише збирає кошти зі своєю доброчинною організацією Lumos, а й сама пожертвувала 1 мільйон стерлінгів, що дорівнює 1,3 мільйона доларів.

Крім цього, на знак підтримки України, Роулінг виклала у вільний доступ безплатні електронні книги про Гаррі Поттера, які вийшли українською мовою у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".