Зірка "Флінстоунів" несподівано схуд на 90 кілограмів: фото тоді і зараз

Джон Гудман з'явився на червоній доріжці кінофестивалю The Golden Nymphs у Монте-Карло у новому образі. Фанати ледь впізнали 70-річну зірку "Флінстоунів".

Як відомо, останні 16 років актор боровся із зайвою вагою. З 2007 року йому вдалося скинути 90 кілограмів.

Дивіться також 7 найкращих фільмів на Netflix, які можна подивитися прямо зараз

Джон Гудман схуд на 90 кілограмів

Щоб схуднути, актор попрацював над своїм раціоном. Гудман часто вживає рибу, горіхи, овочі, фрукти та оливкову олію. Крім того, він займається з тренером 6 днів на тиждень та робить 12 тисяч кроків щодня.

Потребую чимало енергії, коли кожного дня думаєш, щоб таке з'їсти,

— розповів Гудман виданню People.

Раніше Гудман зловживав алкоголем та вів малорухливий спосіб життя: "Все це було через страх, я пив і все ставало веселіше. Напевно, я народився алкоголіком. Злість пішла. Якщо я не дивлюсь новини, я в порядку", – сказав він.

Як виглядає актор Джон Гудман після схуднення: фото тоді і зараз

Що відомо про Джона Гудмена

Джон Гудмен народився 20 червня 1952 року в штаті Міссурі. У його родині батько працював поштовим службовцем, але помер від серцевого нападу, коли Джону було всього два роки. Тому матері, Вірджинії Гудмен, довелося самотужки виховувати трьох дітей: молодшу сестру Бетті та старшого брата Леслі.

З самого шкільного віку Джон активно брав участь у шкільних постановках. У 1968 році відбувся його театральний дебют. Після закінчення школи в 1970 році, Гудмен вступив до місцевого коледжу, а пізніше перевівся до Південно-Західного університету штату Міссурі. Протягом навчання його старший брат Леслі завжди підтримував його, допомагаючи матеріально і дозволяючи Джону зосередитися на реалізації своєї мрії стати актором. У 1975 році Джон Гудмен успішно закінчив коледж, здобувши ступінь з акторської майстерності.

Після закінчення коледжу Джон Гудмен вирішивпереїхати до Нью-Йорка, де почав свою кар'єру. Спочатку він брав участь у дитячих театральних постановках і одночасно працював кухарем в одному з театрів.

Зверніть увагу Теноч Уерта звільнився з проєкту Netflix після звинувачень у сексуальному насильстві

У 1978 році Джон дебютував на Бродвеї в невеликій постановці "Сон у літню ніч". З часом він отримав можливість брати участь у відомих бродвейських мюзиклах 1990-х років, спочатку у ролі актора другого плану. У творчому здобутку актора понад 100 проєктів, серед яких: