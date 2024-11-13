Назвали найсексуальнішого чоловіка планети: хто цей актор, який підкорив серця всього світу

Назвали ім'я найсексуальнішого актора у світі. Ним став 45-річний актор комедійного серіалу "Офіс" Джон Кразінські.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання People. У матеріалі дізнаєтесь, що відомо про Джона Кразінські.

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Що відомо про Джона Кразінські

Джон Кразінські відомий завдяки своїй ролі в комедійному серіалі "Офіс". Актор нині є одним із найвідоміших і найбільш привабливих чоловіків Голлівуду.

Крім того, Джон Кразінскі є чоловіком акторки Емілі Блант, з якою вони виховують двох дітей. Їхня пара вже давно здобула популярність завдяки гармонії в особистому житті та успішним кар'єрам.

Титул Sexiest Man Alive перейшов до Кразінські від Патріка Демпсі, який отримав це звання минулого року. Звісно, вибір Кразінскі не був єдиним – серед фіналістів також був 36-річний актор Ґлен Пауелл.

Пауелл, зірка популярної комедії "Люблю тебе ненавидіти" за участі Сідні Свені, мав значну підтримку серед фанатів. У соціальних мережах навіть з’явився коментар, в якому актор жартував, що перемогу у нього "вкрали", і цей пост став найпопулярнішим серед усіх, отримавши тисячі лайків.

З усім тим, Джон Кразінскі, безсумнівно, залишиться в серцях багатьох своїх шанувальників не лише як талановитий актор, а й привабливий чоловік із чудовим почуттям гумору.