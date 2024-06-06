Скоро мав виходити на волю: 29-річного актора серіалу Netflix знайшли мертвим у тюремній камері

У віці 29 років помер актор Джон "Істсайд" Макаллістер, якого знають за серіалом "Вільні: тюремний експеримент" від компанії Netflix. Тіло чоловіка знайшли 2 червня о 08:50 ранку у тюремній камері. Однак про його смерть стало відомо лише зараз.

Джон "Істсайд" Макаллістер перебував у в'язниці у місті Пайн-Блафф, що в штаті Арканзас. Причина смерті досі невідома, однак влада стверджує, що це не самогубство. Через місяць актор повинен був вийти на волю.

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За що Джон "Істсайд" Макаллістер потрапив у тюрму

Вести злочинне життя Джон Макаллістер почав у 19 років. Актора звинувачували у тому, що він проникав у чужі будинки, мав справу з наркотиками, грабував людей та користувався вогнепальною зброєю. Понад 10 років чоловік порушував закон, за життя мав 14 термінів ув'язнення.

На смерть Макаллістера відреагувала його тітка. Мелісса Ріган зазначила, що сім'я спустошена через раптову смерть актора.

Помер актор серіалу Netflix / Фото Netflix

Про що серіал "Вільні: тюремний експеримент"

У серіалі "Вільні: тюремний експеримент" показано життя ув'язнених з регіонального медичного центру Джефферсона, що в місті Пайн-Блафф, яке розташоване у Сполучених Штатах Америки. Стрічка вийшла у квітні цього року, однак одразу нарвалася на критику глядачів. Людям не зовсім сподобався такий соціальний експеримент. З серіалу бачимо, що чоловіки отримують більше свободи, адже за ними не так суворо слідкують.

Глядачі полюбили Джона Макаллістера через позитив, який він вмів знаходити у різних складних ситуаціях. У тюрмі акторові навіть вдалося відкрити власний бізнес – він займався татуюваннями. У серіалі ув'язнений розповідає, що шкодує про свої погані вчинки та хоче почати нове життя.