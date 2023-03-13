"Мамо, я отримав Оскара": Ке Кван розплакався на сцені кінопремії і згадав, як був біженцем

Зірка фільму "Все завжди і водночас" Джонатан Ке Кван отримав Оскара у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану". Зірка не зміг стримати сліз та зворушив усіх глядачів премії.

Джонатан Ке Кван найбільш відомий своїми ролями у фільмах 1980-х років "Бовдури" та "Індіана Джонс і храм долі". У 2023 році актор отримав свого першого Оскара за роль Веймонда у стрічці "Все завжди і водночас". Цьогоріч це вже 9 нагорода актора за цей фільм, передає 24 Канал.

Дивіться також Переможці Оскара-2023: усі лауреати найголовнішої кінопремії Голлівуду

Джонатан Ке Кван не стримав емоцій на сцені Оскара-2023

Моїй мамі 84 роки й вона зараз дивиться церемонію вдома. Мамо, я щойно виграв Оскар! Мій шлях почався на човні. Я провів рік у таборі біженців і якось опинився тут, на найбільшій сцені Голлівуду. Вони говорили, що такі історії трапляються лише у фільмах. Я не можу повірити, що це сталося зі мною. Це і є американська мрія.

– сказав актор.

Ця перемога стала другою для актора східноазіатського походження у цій категорії після тріумфу покійного камбоджійського американця Хайна С. Нгора у 1984 році за "Поля смерті". Куан перевершив своїх колег-номінантів: Брендана Глісона ("Банші Інішеріна"), Браяна Тайрі Генрі ("Дорога"), Джадда Гірша ("Фабельмани"), Баррі Кеогана ("Банші Інішеріна").



Джонатан Ке Кван / Фото inclubmagazine

У фільмі Кван демонструє вражаючу універсальність. Він грає кілька варіантів чоловіка головного героя (якого грає Мішель Єо) протягом усього мультивсесвіту — працьовитого та нудного звичайного хлопця; відважного воїна бойових мистецтв; чемного, витонченого із вищого суспільства.

"Все завжди і водночас": дивіться трейлер