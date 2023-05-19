Джонні Депп шокував фанів своєю посмішкою у Каннах: "Припиніть показувати гнилі зуби"

На цьогорічному Каннському кінофестивалі особлива увага приділяється Джонні Деппу. Це не дивно, оскільки на цій престижній події відбулась прем'єра фільму "Фаворитка", що ознаменувала повернення Деппа на екран після гучного скандалу з Ембер Герд.

Нещодавно фотографи спіймали сльози актора після прем’єри "Фаворитки", а тепер ще й неестетичну посмішку актора на червоній доріжці. Фанати стурбовані й вважають, що у Деппа серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Джонні Депп на Каннському кінофестивалі налякав фанатів своїми зубами

Останні кілька днів в мережі активно обговорюють стан зубів Джонні Деппа, який, очевидно, давно не звертався до стоматолога. Відсутність догляду за зубами призвело до розвитку карієсу на передніх зубах і не тільки.

На фото можна помітити, що у Деппа немає задніх зубів, на їх місці встановлені металеві імпланти. Загалом посмішка актора має вкрай неестетичний вигляд. Користувачі мережі припускають, що це може бути результатом довготривалого куріння та надмірного споживання алкоголю і кави.

Джонні Депп налякав фанів виглядом своїх зубів / Фото з Каннського кінофестивалю

Реакція мережі

"Припиніть показувати мені гнилі зуби Джонні Деппа, я боюся",

"Зуби Джонні Деппа гниють",

"Зуби Джонні Деппа кричать про допомогу",

"Мені так набридло бачити гнилі зуби Джонні Деппа. Будь ласка, заради любові до Бога, поставте тригерне ​​попередження".

Нагадаємо, Каннський кінофестиваль розпочався 16 травня. Фільмом-відкриттям стала стрічка "Фаворитка", в якій Джонні Депп зіграв головну роль. Він перевтілився в короля Людовика XV, а сам фільм розповідає про останню коханку короля – мадам де Помпадур.