"Хімія зашкалює": Джонні Депп закрутив роман з адвокаткою, яка захищала його в суді

Джонні Депп, який нещодавно виграв суд проти Ембер Герд, почав зустрічатися зі своєю адвокаткою Джоель Річ, яка захищала його інтереси у суді. Отож не тільки творче життя голлівудської зірки налагоджується, а ще й особисте.

Зірка "Піратів Карибського моря" та "Фантастичних звірів" перебуває у стосунках з лондонською 37-річною адвокаткою, яка також є партнером міжнародної юридичної фірми Schillings, клієнтами якої є принц Гаррі та його дружина Меган. ЗМІ повідомляють, що вона розлучилася зі своїм чоловіком-фінансистом і має двоє дітей.

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Джоель Річ та Джонні Депп зустрічаються

Американський журнал про знаменитостей Us Weekly процитував інсайдера, який назвав відносини між Річ і 59-річним Деппом "серйозними". Джерело повідомило журналу: "Їхня хімія зашкалює. Між ними все серйозно. Вони справжні".



Джоель Річ та Джонні Депп / Фото Associated Press

Джоель Річ представляла інтереси проти видання The Sun у Високому суді Лондона в липні 2020 року після того, як воно опублікувало статтю про домашнє насильство. У ній йшлося про те, що є певні "неспростовні докази" того, що Депп брав участь в актах домашнього насильства, коли був одружений з Ембер Герд. Втім, суд уже закінчився, і ми бачимо, як Депп налагоджує своє життя.

Нещодавно Депп заявив, що зніме фільм про відомого італійського художника та скульптора Амедео Модільяні. Актор сяде в режисерське крісло вперше за 25 років. Зовсім скоро він також зіграє свою першу роль після скандалу – незрячого короля Людовика XV у драмі "Жанна Дюбаррі" режисерки Майвенн. Крім цього, Депп підписав контракт на семизначну суму із легендарним модним будинком Dior.