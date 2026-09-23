Фанати не впізнали б одразу: як змінився 63-річний Джонні Депп

Джонні Депп останніми роками не так часто з’являється на великих світських заходах, тому кожен новий вихід актора привертає увагу. Цього разу фани не одразу впізнали зірку Голлівуду.

Як повідомляє k.sina, 20 вересня Депп з’явився в Шанхайському музеї сучасного мистецтва Yicang, де проходить його персональна виставка "Figures of the Fringe". Для публічного виходу актор обрав чорний костюм у вільному стилі, темно-сіру кепку, окуляри з рожево-червоними лінзами та залишив довге каштанове волосся розпущеним.



Джонні Депп / Фото The Paper / Zhu Weihui



На нових кадрах добре видно, наскільки Депп змінився за останні роки. Його образ став менш "голлівудським" і значно природнішим: без спроб виглядати так само, як двадцять років тому.

Водночас актор був у хорошому настрої, спілкувався з публікою та журналістами й навіть імпровізовано повторив один із характерних рухів капітана Джека Горобця.

Тепер Депп показує себе не лише як актор

До Китаю знаменитість приїхала не заради кінопрем’єри. Виставка стала його першою музейною персональною експозицією в країні та включає живопис, тексти, відео й інсталяції. На зустрічі Депп говорив про творчість і закликав не обмежувати себе рамками однієї професії.

Нещодавно на публіці з’явився Аль Пачіно з матір’ю його наймолодшого сина.



