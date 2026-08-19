Disney хоче повернути Деппа: актор може отримати величезний гонорар

Про те, що Джонні Депп веде переговори щодо повернення до ролі Джека Горобця у шостій частині "Піратів Карибського моря", вже підтвердив продюсер Джеррі Брукгаймер.

І якщо угода відбудеться, повернення може бути не лише гучним, а й дуже вигідним для актора. За даними Daily Mail, Депп може отримати близько 22,5 мільйона доларів за роль у новому фільмі. Щоправда, остаточної угоди поки немає, тож діставати піратську скриню з грошима ще трохи зарано.

Disney знову кличе Джека Горобця

"Пірати Карибського моря: На дивних берегах" / Фото Diasnay

Після гучного судового протистояння з Ембер Герд кар'єра актора суттєво змінилася. Він залишився без ролі Ґріндельвальда у "Фантастичних звірях", а його повернення до "Піратів" довгий час здавалося майже неможливим.

Сам Депп під час суду заявляв, що не повернувся б до ролі навіть за 300 мільйонів доларів і мільйон альпак. Схоже, Голлівуд вирішив просто почекати й подивитися, наскільки довго триватиме ця принциповість.

Водночас важливо: Депп поки не підтверджений як учасник шостої частини. Йдеться саме про переговори, а не про підписаний контракт.

Чому Disney знову знадобився саме Депп?

Тому що "Пірати Карибського моря" – це не просто фільми, а дуже прибуткова машина. П'ять попередніх частин разом зібрали у світовому прокаті понад 4,5 мільярда доларів.

А Джек Горобець давно став обличчям франшизи. Тож навіть якщо нова історія буде зосереджена на інших персонажах, поява Деппа може стати тим самим ностальгійним гачком, за який глядачі охоче зачепляться.

За повідомленнями ЗМІ, новий фільм планують із новими героями, а Депп у разі повернення може отримати меншу роль, ніж у попередніх частинах.

А тим часом Netflix готує прем’єру нового серіалу з Флоренс П’ю – екранізації роману Джона Стейнбека "На схід від Едему".



