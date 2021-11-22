"Джонні проти Ембер": про скандальне розлучення голлівудських акторів знімуть документалку

Discovery+ зніме документальний фільм про судовий розгляд щодо розлучення між американськими акторами Джонні Деппом та Ембер Герд. У стрічці обґрунтують дві сторони, покажуть інтерв'ю з адвокатами, а також фрагменти домашніх відео і телефонних розмов акторів.

Після фільму глядач сам зможе обдумати, хто з них правий: Джонні Депп, який вважає, що його колишня – "лицемірка і маніпуляторка", чи Ембер Герд, яка виходила заміж за "золотого" чоловіка, а зараз вважає його справжнім монстром.

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Завдяки відеозаписам, домашнім відео та текстовим повідомленням, показаних у суді, фільм детально розповість глядачам про шлюб, який трагічно розвалився, а також допоможе краще зрозуміти надзвичайно важливу проблему домашнього насильства,

– заявив продюсер Нік Горнбі.

Що відомо про скандальне розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд