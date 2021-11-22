"Джонні проти Ембер": про скандальне розлучення голлівудських акторів знімуть документалку

22 листопада 2021 , 15:09
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Джерело:

Deadline

Discovery+ зніме документальний фільм про судовий розгляд щодо розлучення між американськими акторами Джонні Деппом та Ембер Герд. У стрічці обґрунтують дві сторони, покажуть інтерв'ю з адвокатами, а також фрагменти домашніх відео і телефонних розмов акторів.

Після фільму глядач сам зможе обдумати, хто з них правий: Джонні Депп, який вважає, що його колишня – "лицемірка і маніпуляторка", чи Ембер Герд, яка виходила заміж за "золотого" чоловіка, а зараз вважає його справжнім монстром. 

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Завдяки відеозаписам, домашнім відео та текстовим повідомленням, показаних у суді, фільм детально розповість глядачам про шлюб, який трагічно розвалився, а також допоможе краще зрозуміти надзвичайно важливу проблему домашнього насильства,
– заявив продюсер Нік Горнбі.

Що відомо про скандальне розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд

  • Гучне розлучення акторів Джонні Деппа та Ембер Герд сталося у 2016 році. Після цього зірка виплатив колишній дружині 7 мільйонів доларів. Жінка заявила, що їй ці гроші не потрібні, тому вона віддасть їх на благочинність;
  • Адвокати Джонні Деппа вивчили фінансові документи Американського союзу захисту дітей, з яких помітно, що акторка виплатила тільки 100 тисяч доларів, а не обіцяних 3,5 мільйона;
  • Ембер надалі продовжувала псувати репутацію ексчоловіку. У виданні The Sun вона розповіла про скандальні подробиці із їхнього життя.
  • Чоловік подав у суд на таблоїд, оскільки матеріали про це нашкодили його кар'єрі, а звинувачення, оприлюднені в ній, були неправдою;
  • Згодом Депп програв справу проти газети The Sun і йому відмовили в апеляції, але він пообіцяв надати розголосу докази брехні своєї колишньої. Чоловік планує відновити репутацію в очах мільйонів прихильників;
  • У липні стало відомо, що Джонні Депп виграв у суді проти Ембер Герд.
Автор: Наталія Гулій