Актор Джуліан Сендс, який знявся у фільмі українського виробництва, зник безвісти у горах

Популярний актор 1990-х, зірка фільму жахів "Чорнокнижник", а також чесько-словацько-українського кінофільму "Розфарбований птах", зник безвісти у горах Південної Каліфорнії. Пошуки актора тривають вже майже тиждень.

65-річний Сендс зник безвісти у п'ятницю, 13 січня, на стежці на горі Балді, повідомили в офісі шерифа округу Сан-Бернардіно, що у Каліфорнії. У поліції стверджують, що нещодавно у цьому ж гірському масиві загинули двоє туристів.

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Актор "Чорнокнижника" Джуліан Сендс зник безвісти у горах

Пошуково-рятувальні бригади шукали Сендс у районі гір Сан-Габріель, приблизно за 40 миль на північний схід від центру Лос-Анджелеса, але в суботу були змушені призупинити наземні пошуки через умови на стежці та ризик сходження лавин. Коли погода дозволить – пошуки відновлять за допомогою вертольотів та дронів.

Одночасно в районі Кришталевого озера гірського хребта шукають ще одного зниклого туриста – мешканця Каліфорнії Боба Грегорі.

У п'ятницю дізнався, що мій друг Джуліан Сендз зник безвісти в горах. Я спустошений. Дуже близький друг сім'ї, який був авантюристом у всьому, що він робив. Я багато молюся,

– прокоментував кінопродюсер Кассіан Елвіс.

Джуліан Сендс у фільмі "Чорнокнижник" / Кіноріум

Фільмографія актора

Джуліан Сендс знявся разом із Геленою Бонем Картер в екранізації британського роману 1985 року під керівництвом режисера Джеймса Айворі "Кімната з виглядом". У нього також були головні ролі у фільмах "Чорнокнижник" 1989 року, "Голий обід" 1991 року, "Бокс Хелена"1993 року та "Покидаючи Лас-Вегас" 1995 року.

Що відомо про стрічку "Розфарбований птах", в якій знявся Джуліан Сендс

Востаннє Джуліан Сендс виконав роль Гарбоса у чесько-словацько-українському кінофільмі чеського режисера Вацлава Маргула, екранізації роману польсько-американського письменника Єжи Косинського "Розфарбований птах". Цей фільм став номінантом на Оскар у 2019 році як представника від Чехії.

"Розфарбований птах" також відомий українською як "Пофарбоване пташеня". Разом із Джуліаном Сендсом, у картині зіграв український актор Остап Дзядек, відомий за серіалом "І будуть люди". Крім того, у картині зіграли: Петр Котлар, шведський актор Стеллан Скашгорд, німецький актор Удо Кір, американська зірка Гарві Кейтель та канадсько-американський актор кіно та телебачення Баррі Пеппер.

Фільмування розпочалося у березні 2017 року. Зйомки відбувалися протягом 16 місяців в Україні, Словаччині, Польщі та Чехії, загалом на 43 локаціях. Це перший фільм, в якому звучать міжслов'янська мова.

На виробництво стрічки Держкіно виділило майже 10 мільйонів гривень.

"Пофарбоване пташеня": дивіться трейлер стрічки