Джуліанн Мур очолить журі Венеційського кінофестивалю

Американку Джулліан Мур обрали головою 79-го Венеційського міжнародного кінофестивалю, який відбудеться наприкінці літа. Свого часу вона була удостоєна найбільших кінонагород, тому їй запропонували стати головним експертом у цьогорічному журі.

Знаменита кіноподія пройде з 31 серпня по 10 вересня у Венеції, Італія.

Цікаво Лауреати 78-го Венеційського кінофестивалю — кому дістався "Золотий лев"

До складу журі також увійдуть:

аргентинський режисер Маріано Кон;

італійський режисер Леонардо Ді Костанцо;

французька режисерка і володарка "Золотого лева" 2021 Одрі Диван;

іранська акторка Лейла Хатамі;

японо-британський письменник Кадзуо Ішігуро;

іспанський режесер Родріго Сорогоен.

Джулліан Мур зі своїми колегами на фестивалі оберуть найкращий фільм, присудивши Золотого лева, а також Срібний лев за найкращу режисуру та головний приз журі. Зокрема існує нагорода Кубок Вольпі за найкращі чоловічі та жіночі ролі, а також сценарій.

Володарка премій Оскар ("Все ще Еліс") і Еммі Джуліанн Мур відома широтою своєї творчості й безліччю ролей від великого до малого екрану. Джуліанна Мур – актриса, яка отримала премії Оскар, BAFTA та Еммі, та перша американка, удостоєна вищих акторських нагород Берлінського ("Години"), Венеційського ("Вдалині від раю") та Каннського кінофестивалів ("Зоряна карта"),

– кажуть організатори події у своїй заяві.

Зазначимо, що торік головою Венеційського фестивалю обрали корейського режисера Пон Джун-хо, який завоював Оскар за фільм "Паразити". У 2021 році Золотого лева отримала стрічка "Подія" режисерки Одрі Діван.