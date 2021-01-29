Джулія Робертс погодилась знятись у серіалі "Друзі" завдяки квантовій фізиці: курйозна історія

Чимало топових акторів Голлівуду постали у серіалі "Друзі" в епізодичних ролях. Серед них – знаменита Джулія Робертс, яка зіграла однокласницю Чендлера Бінга. Як актриса погодилась на цю роль та до чого тут квантова фізика – дізнавайтесь у матеріалі.

Джерело: The Hollywood Reporter

Минуло 25 років, як серіал "Друзі" радує прихильників курйозними епізодами. Та скільки б не пройшло часу, всіх таємниць залаштунків глядачі не знають. Днями в інтерв'ю The Hollywood Reporter одні з творців серіалу Марта Кауффман та Кевін Брайт розповіли невідому історію про кастинги.

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За словами сценаристів, Джулія Робертс вже була знаменитістю, коли погодилась на камео в "Друзях". Меттью Перрі наполягав, аби однокласницю його персонажа зіграла саме ця актриса. Відтак він вів перемовини з красунею та змушений був виконати незвичну забаганку колеги. –

Меттью попросив її взяти участь в шоу. Вона відповіла йому: "Напиши мені статтю з квантової фізики, і я зроблю це". Наскільки я розумію, він написав матеріал і відправив їй по факсу на наступний день,

– поділився Кевін Брайт.

Продюсерка Алекса Юнге підтвердила ці слова та зазначила, що Джулія Робертс тоді фліртувала з Меттью Перрі. Вона надсилала колезі з серіалу "Друзі" повідомлення: "Чому я повинна сходити з тобою на побачення?" Після того, як ідеї актора вичерпались, допомагали йому з відповідями сценаристи.



Джулія Робертс у серіалі "Друзі" / Фото Variety

Що відомо про камео Джулії Робертс у "Друзях"

Десятки знаменитостей зіграли епізодичні ролі у серіалі "Друзі". Ель Фаннінг, Бред Пітт, Різ Візерспун, Брюс Вілліс, Г'ю Лоррі, Деніс Річардс, Чарлі Шин, Вайнона Райдер – це далеко не весь список кінозірок, чиї камео можна побачити у популярному ситкомі. Серед запрошених актрис серіалу була й Джулія Робертс.

В одному з епізодів красуня зіграла однокласницю Чендлера, яка чекала багато років, аби поквитатись з ним. Виявилось, що у школі він перетворив життя С'юзі на пекло, адже висміяв її перед усіма. Тому тепер вона помстилась за образи, залишивши Чендлера без одягу в дорогому ресторані.

Камео Джулії Робертс у "Друзях": відео

Наразі до зйомок готується особливий епізод серіалу "Друзі". Головні актори стрічки Меттью Перрі, Ліза Кудроу, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон, Метт Леблан і Девід Швіммер розкажуть цікаві деталі про зйомки епізодів, залаштункові секрети, а також факти про своїх персонажів, про які ніхто з глядачів не здогадувався.

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