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24 липня, 12:10
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Зірка серіалу "Ведмідь" зварив борщ і розповів, чому ця страва стала для нього сімейною

Людмила Онуфреїв

Так, той самий борщ, який для українців давно перестав бути просто стравою. Це майже сімейна реліквія, поле для нескінченних суперечок про "правильний рецепт" і спосіб перевірити, чи справді людина вміє готувати.

Актори, які виконують головні ролі у популярному серіалі "Ведмідь" (The Bear), завітали на кухню The New York Times, де не лише поговорили про дитинство, улюблену їжу та зйомки нового сезону, а й вирішили приготувати сімейний рецепт вегетаріанського борщу.

Головним шефом цього разу став Ебон Мосс-Бакрак, який крок за кроком показував Айо Едебірі, як готують страву у його родині.

Борщ – це національна страва України, яка походить ще з Середньовіччя. Це культурна спадщина України, захищена ЮНЕСКО, – із гордістю пояснив Ебон своїй колезі.

І це не випадково. Актор уже багато років перебуває у стосунках з українською фотографкою Єленою Ємчук, разом вони виховують двох доньок. Саме тому рецепт, який Ебон приготував для The New York Times, – не вигадка голлівудських сценаристів, а сімейний борщ за рецептом його української тещі.

Поки на плиті варилися овочі, актори згадували своє дитинство, сімейні традиції та ділилися історіями про їжу, яка асоціюється в них із домом. Власне, саме за це глядачі й полюбили "Ведмедя". Серіал давно став не лише історією про ресторанну кухню, а й розповіддю про людей, сім'ю та спогади, які часто починаються саме за обіднім столом.

У мережі відео швидко привернуло увагу шанувальників серіалу. Одні обговорювали кулінарні навички акторів, інші жартували, що після кількох сезонів "Ведмедя" вони нарешті готують без стресу, криків і розбитого посуду.

І поки хтось готує борщ Бен Аффлек розповів про свої вподобання в їжі.


 

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