Про Віслюка зі "Шрека" знімуть окремий мультфільм: Едді Мерфі поділився подробицями

У лютому вийшов тизер довгоочікуваного мультфільму "Шрек 5". Днями стало відомо, що франшиза розширюватиметься, однак в центрі уваги глядачів буде улюблений другорядний персонаж.

Американський актор і режисер Едді Мерфі розповів, що восени розпочнеться робота над мультфільмом про Віслюка, пише Кіно 24 з посиланням на Screen Rant. До речі, саме він є голосом цього персонажа у франшизі.

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Мультфільм про Віслюка зі "Шрека": що відомо?

Вихід "Шрека 5" запланований на грудень 2026 року. Едді Мерфі поділився, що актори все ще озвучують персонажів. Він додав, що у вересні розпочнеться робота над мультфільмом про Віслюка.

"Віслюк" буде схожий на "Кота у чоботях". У Віслюка буде власний фільм, своя маленька історія з дружиною-драконихою та дітьми, які наполовину дракони, наполовину віслюки,

– розповів Едді Мерфі.

Як пише видання, мультфільм про Віслюка може стати хорошим доповненням франшизи "Шрек". Спін-офф "Кіт у чоботях" виявився доволі успішним, зібравши майже 555 мільйонів доларів у світовому прокаті. А от "Кіт у чоботях 2: Останнє бажання" 2022 року вразив глядачів сюжетом і стилізованою 3-D анімацією.

"Шрек" – американський мультфільм, перша частина якого вийшла у 2001 році. Режисерами стали Ендрю Адамсон та Вікі Дженсон. Головних героїв озвучили Майк Маєрс, Едді Мерфі, Кемерон Діас та Джон Літгоу.

Згодом мультфільм отримав продовження, а також два спін-оффи про Кота у чоботях.

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