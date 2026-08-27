170 років з дня народження Івана Франка: найкращі екранізації творів письменника
Дуже часто твори українських письменників стають основною для фільмів, мультфільмів і серіалів. До цього списку входить і усім відомий Іван Франко, яке за своє життя написав понад 6 тисяч творів.
Оскільки творча спадщина цього діяча величезна, 24 Канал пропонує поглянути, як вона відобразилась у кінематографі.
"Захар Беркут", 1971
Рейтинг IMDb: 6,8
Події фільму розгортаються у карпатському селі Тухля, де місцеві жителі мусять протистояти монгольській навалі. Громада об'єднується, щоб захистити рідну землю. У центрі історії – мужність простих людей та їхня готовність пожертвувати собою заради свободи.
"Для домашнього вогнища", 1992
Рейтинг IMDb: –
Анеля та Антон Ангаровичі здаються щасливою родиною, яка понад усе цінує свій сімейний добробут. Заради майбутнього близьких Антон багато років проводить далеко від дому, а Анеля намагається самотужки впоратися з проблемами, які ставлять під загрозу честь родини. Однак приховані таємниці поступово руйнують їхнє сімейне щастя й приводять історію до трагічної розв'язки.
"Пастка", 1993
Рейтинг IMDb: 7,6
Адвокат Євгеній Рафалович приїжджає до провінційного містечка, де сподівається змінити несправедливі порядки. Проте його спроби протистояти звичному розвитку подій викликають неприйняття, а навколо нього починають плести інтриги та поширювати плітки. Ситуацію ускладнює зустріч із Регіною – жінкою, яку він кохав багато років тому і з якою досі пов'язаний сильними почуттями.
"Злочин з багатьма невідомими", 1994
Рейтинг IMDb: 7,8
У маєтку графині Торської священник зазнає тяжких травм. Спочатку все виглядає як нещасний випадок, однак судове розслідування приводить до висновку, що насправді йдеться про замах на вбивство. У центрі кримінальної справи опиняється родина Торських, а слідство поступово відкриває нові загадки та приховані обставини.
"Украдене щастя", 2004
Рейтинг IMDb: –
Ця сучасна інтерпретація класичного твору переносить історію любовного трикутника у реалії 1990-х років. У центрі сюжету – вчителька Анна, її чоловік Микола та Михайло, який був її першим коханням. Почуття, що не зникли з роками, знову руйнують життя героїв і перетворюють їхні стосунки на драматичну боротьбу між коханням, обов'язком і минулим.
"Лис Микита", 2005 – 2007
Рейтинг IMDb: 7,9
Мультсеріал розповідає про пригоди хитрого та винахідливого Лиса Микити. Завдяки своєму розуму він постійно потрапляє у несподівані ситуації, вигадує різноманітні витівки та знаходить способи виплутатися з неприємностей. За веселими пригодами тварин приховані впізнавані алюзії на людські характери та сучасне суспільне життя.
"Лис Микита" 1 серія: дивіться відео онлайн
"Захар Беркут", 2019
Рейтинг IMDb: 5,8
Це та сама історія, яку ми розповідали у першому фільмі, однак осучаснену версію було знято у співпраці з американцями. У 1241 році монгольська орда під проводом хана Бурунди наближається до Карпат, знищуючи все на своєму шляху. Місцеві жителі намагаються чинити опір, а після того, як брати Беркути визволяють полонених із ворожого табору, хан вирішує жорстоко помститися.
"Захар Беркут": дивіться онлайн трейлер фільму
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