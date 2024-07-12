Через російську пропаганду: екскерівника театру Лесі Українки позбавили звання академіка

Михайло Резнікович, який був генеральним директором та художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, втратив звання академіка. Причиною стало поширення наративів російської пропаганди.

Національна академія мистецтв України позбавила Михайла Резніковича престижного звання академіка. У зв'язку з цим, йому скасовують виплату стипендії з липня 2024 року.

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Причиною у НАМУ називають поширення Михайлом Резніковичем наративів російської пропаганди.

"Постановою загальних зборів Національної академії мистецтв України від 4.07.2024 №1/5-06 ухвалено рішення позбавити Резніковича Михайла Ієрухімовича статусу члена (академіка) Національної академії мистецтв України за публічне вчинення дій, що явно суперечать інтересам, авторитету держави і НАМ України та пов'язані з пропагандою наративів країни-агресора під час дії воєнного стану", – мовиться у відповіді на запит "Інтерфакс-Україна" в НАМУ.

Михайло Резнікович близько 25 років обіймав посаду генерального директора та художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки в Києві.

Він покинув Україну з початку повномасштабного вторгнення та почав транслювати проросійську позицію через пропагандистські ЗМІ. У квітні цього року театр Лесі Українки відмовився від вистав режисера.