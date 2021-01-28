Найкращі фільми Елайджі Вуда, які ви точно захочете переглянути

Джерело: 24 канал

Не варто забувати, що з моменту виходу першої частини трилогії про Середзем’я минає 20 років. За цей час фільмографія актора поповнилась десятками яскравих картин. Редакція 24 каналу підібрала найкращі ролі Елайджі Вуда, від яких всі у захваті, а також ті, про існування яких більшість лише здогадується.

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Рік виходу – 2004

Жанр – драма, фантастика

Рейтинг IMDb – 8,3

У цьому фільмі Вуд зіграв другорядну роль. Неуважний глядач може його навіть не помітити, однак це не завадило знаменитому актору показати свій талант навіть в епізодичній роботі.

Історію стрічки, мабуть, чули всі. Герой Джима Керрі дізнається, що його дівчина після розлуки стерла усі спогади про нього. Хлопець впадає у відчай та вирішує зробити те саме. І лише в процесі стирання, коли він наново переживає усі моменти спільного щастя, розуміє, що не хоче її забувати.

Для втілення процедури в будинок головного героя прийшла група експертів з комічно-футуристичними пристроями. Одного з цих вчених і зіграв Елайджа Вуд. І хоча ефірного часу у нього небагато, це не зменшує радості від появи актора. Адже коли головних та другорядних героїв грають улюблені актори, перегляд найкращого фільму стане незабутнім. Звісно, шедевру Мішеля Гондрі слова критики ніяк не стосуються.

"Вічне сяйво чистого розуму": дивіться трейлер фільму

"Факультет"

Рік виходу – 1998

Жанр – наукова фантастика, молодіжний фільм жахів

Рейтинг IMDb – 6,5

Якщо режисером фільму зазначений Роберт Родрігес, готуйтесь: це або головний крінж, або головний шедевр десятиліття. Інколи важко повірити, що "Від заходу до світанку" та "Діти шпигунів 4" зняла одна людина. Родрігес – постановник особливого смаку, тож вгадати, якою буде його наступна стрічка, неможливо. Але у випадку із "Факультетом" людству пощастило. Правда, не тому людству, яке ви побачите на екрані, адже це підлітковий горор про вторгнення інопланетян.

У своїх фільмах Родрігес експериментує з "низькими" формами кіно. У 1970-их дрібні студії створювали картини за простими експлуатаційними формами, на які Родрігес регулярно посилається. Тож "Факультет" – авторський погляд на непрестижні стрічки. А що там Елайджа Вуд? Йому пощастило стати частиною такої картини.

"Факультет": дивіться трейлер фільму

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Трилогія "Володаря перснів"

Роки виходу – 2001 – 2003

Жанр – фентезі

Рейтинг IMDb – 8,8; 8,7; 8,9

Титанічний шедевр, легенда, класика, фільм, трилогія, якій буде замало слова "культова", хоча саме такою вона і стала. Документальні фільми, інтерв’ю та неймовірна фанатська авдиторія – "Володар перснів" схожий на пісні The Beatles. Мало кому з тих, хто захоплюється музикою, не до душі їхня творчість. І картини Пітера Джексона працюють так само. Від них неможливо відірватися.

Роль Елайджі Вуда – це одне з найкращих втілень добра, яке ми коли-небудь бачили на екрані. Хоробрий гобіт, що ніколи не покидав своєї домівки, відправляється у подорож, на яку не спромігся б і найвідважніший герой.

Перед переглядом фентезі у непросвітленого глядача часто присутнє упередження. Коли ви бачите, як прихильники того чи іншого всесвіту обговорюють його із захватом, вас це відлякує, адже ви не розумієте жодного сказаного слова. Тож якщо раптом це стало причиною, з якої ви досі не бачили "Володаря перснів", змініть це. Ця трилогія, можливо, одне з найцінніших надбань кіно у ХХІ столітті.

Трилогія "Володаря перснів": дивіться трейлер фільмів

"Місто гріхів"

Рік виходу – 2005

Жанр – нуар, трилер, драма, детектив

Рейтинг IMDb – 8,0

"Володар перснів" зробив Елайджа Вуда дуже популярним в Голлівуді, але про старих друзів актор не забув. Тому через 2 роки після виходу "Володаря перснів: Повернення короля", актор з радістю зіграв жорстокого маніяка у "Місті гріхів".

Ця картина – суцільний експеримент. Режисер Роберт Родрігес та автор графічної новели Френк Міллер поставили перед собою амбітну мету – буквально перенести комікс на екран. Силою таланту, графіки та цифрових камер творцям вдалось втілити задумане блискавично. Зараз, коли після прем’єри минуло 15 років, картина досі свіжа та неординарна. Для неї майже не будували декорацій та повністю зняли на фоні зеленого екрана.

Це сукупність історій, що переплітаються у жорстокому місті убивць та насильників, коханців та кілерів. Елайджа Вуд втілив на екрані образ жорстокого, наглухо замкненого в собі канібала з атрофованими людськими почуттями. Він холоднокровніше за смерть. Він ніколи не залишає жертвам шансу на порятунок, а інколи заради забави знущається з їхніх тіл. Неприємно, дискомфортно, шокуюче: це потрібно подивитись!

"Місто гріхів": дивіться трейлер фільму

"Я більше не почуваюсь як вдома у цьому світі"

Рік виходу – 2017

Жанр – чорна комедія

Рейтинг IMDb – 6,9

Скромна фестивальна картина масовим глядачем залишилась непоміченою. І дарма, адже душевна чорна комедія підкорила кінофестиваль Sundace. Там вона отримала Приз великого журі в категорії "Найкраща драма виробництва США". Правда, в кінотеатри стрічка так і не потрапила. Прем’єра "Я більше не почуваюсь як вдома у цьому світі" відбулась на стрімінговій платформі Netflix.

На вас чекає трохи дивна, але захоплива історія про дівчину, будинок якої пограбував невідомий. У спробах повернути вкрадене вона зближується із сусідом-інтровертом, якого зіграв Елайджа Вуд. Його персонаж захоплюється ніндзями, східними єдиноборствами та випромінює дивакувату харизму. Цю роль можна сміливо вважати однією з найцікавіших в кар’єрі актора.

"Я більше не почуваюсь як вдома у цьому світі": дивіться трейлер фільму