Зірка WandaVision Елізабет Олсен зніметься у новому проєкті НВО : відома роль акторки

Елізабет Олсен отримала головну роль в проєкті HBO Max "Любов і смерть". Вона зіграє Кенді Монтгомері з Техасу, яка в 1980 році вбила сокирою свою сусідку Бетті Гор, з чоловіком якої вона мала таємні стосунки.

Сценарій до мінісеріалу пише Девід Келлі, відомий за працю над серіалами "Велика маленька брехня" і "Відіграти назад". Ніколь Кідман, яка зіграла в обох серіалах, стане продюсеркою.

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Сюжет "Любов і смерть"

Стрічка "Любов і смерть" буде знята за мотивами книги "Доказ любові: Правдива історія пристрасті і смерті в передмісті" 1984 року і збірника статей Texas Monthly.

Це захоплива історія про розчарування і бажання двох жінок в маленькому місті, яка закінчується жахливим актом насильства. Ми дуже раді, що Елізабет – в центрі нашої історії, – сказала керівниця оригінального контенту HBO Max Сара Обрі.

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Ми не можемо уявити собі більш досконалу акторку, яка зіграє Кенді, аніж Елізабет Олсен. ЇЇ талант, харизма та енергія може заворожити публіку як ніхто інший. Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з творчою командою, – сказав голова Lionsgate TV Group Кевін Беггс.

Про дати старту фільмування і виходу мінісеріалу поки невідомо.

У яких стрічках MCU знімалася Елізабет Олсен