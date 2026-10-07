Прес, півмарафон і нове життя в Іспанії: як зараз виглядає 40-річна Ембер Герд

Після кількох років, коли ім’я Ембер Герд частіше з’являлося поруч із судами, ніж із кінопрем’єрами, акторка вирішила трохи змінити ситуацію. Тепер замість червоних доріжок – мокрі вулиці Сан-Себастьяна, замість вечірніх суконь – спортивний топ.

І як повідомляє HELLO, схоже, вдалося. 40-річна зірка "Аквамена" пробігла свій перший півмарафон – 21 кілометр – за 1 годину 39 хвилин і поділилася результатом у соцмережах.



Ембер Герд / Фото з Інстаграму



На фото після забігу акторка позує у бузковому спортивному комплекті – топі та велосипедках. Герд продемонструвала підтягнуту фігуру й виразний прес, а на інших кадрах показала медаль фінішерки та моменти самого забігу.

До фото акторка додала короткий підпис, подякувавши Сан-Себастьяну та похвалившись своїм результатом.

Починала з 10 кілометрів

Півмарафон став для Герд наступним етапом після її першого офіційного забігу. У червні 2026 року акторка взяла участь у 10-кілометровому забігу в Мадриді.

Тоді після фінішу її зустрічала старша донька Уна Пейдж. Герд опублікувала спільне фото й написала, що ніщо не зрівняється з цим відчуттям.

Як зараз живе Ембер Герд

Останні роки Герд мешкає в Іспанії. Спочатку вона жила на Майорці, а згодом оселилася в Мадриді.

Акторка виховує трьох дітей: 5-річну Уну Пейдж, а також близнюків Агнес і Оушена, про народження яких вона повідомила у травні 2025 року.



Ембер Герд / Фото з Інстаграму



У вересні 2026-го Герд також бачили з дітьми в одному з парків Мадрида. Вона тренувалася, поки старша донька каталася поруч на велосипеді.

Повернулася й до акторської роботи

Повністю кар’єру Герд теж не залишила. Влітку 2025 року вона дебютувала на професійній театральній сцені у постановці Spirit of the People Джеремі О. Гарріса на Williamstown Theatre Festival у США.

Після вистав акторка дякувала прихильникам за підтримку й публікувала фото з репетицій та букетами квітів.

Як зараз виглядає зірка серіалу "Твін Пікс" та "Відчайдушні домогосподарки".